3 роки великої війни: як змінилися відносини між Україною та Польщею

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну суттєво трансформувало відносини між Києвом і Варшавою. Польща стала однією з перших країн, які надали безпрецедентну підтримку Україні, не лише у вигляді гуманітарної допомоги та прийому мільйонів біженців, але й у військовому аспекті.

Варшава докладала чимало зусиль, щоб Україна отримала сучасну зброю, ракети та боєприпаси. Польща також активно підтримує санкційний тиск на Росію і є прибічницею посилення європейської та євроатлантичної інтеграції України. Утім, не обходиться й без проблемних моментів. І саме вони нерідко підважують двостороннє партнерство. Більше про те, як повномасштабна війна вплинула на відносини України та Польщі – читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Канал.

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Зброя, зброя і ще раз зброя

Одним із головних аспектів зближення двох країн стала військова співпраця. Саме Польща стала однією з перших держав, яка від початку російського повномасштабного вторгнення почала відстоювати право України на активну самооборону за допомогою західного озброєння.

Ще у квітні 2022 року президент Анджей Дуда після оприлюднення світлин із зображенням звірств росіян над українцями наголосив на тому, що "злочинців треба називати злочинцями", а "захисникам України понад усе потрібні три речі: зброя, зброя і ще раз зброя".

Тож Польща відразу перетворилася на важливий логістичний хаб для західної допомоги Україні. Дотепер відіграючи ключову роль у забезпеченні українських військових необхідними ресурсами, завдяки чому Україна отримала сучасну зброю, зокрема танки Leopard, гаубиці Krab, ракети та боєприпаси. Країни підписали низку угод про співпрацю у сфері оборонної промисловості, що включає виробництво боєприпасів і спільні проєкти у військово-промисловому комплексі.

Польща також виступає в якості "ремонтного цеху" пошкодженої військової техніки. Прикладом цього може слугувати запуск 22 липня 2023 року центру обслуговування та ремонту всього сімейства танків Leopard 2 у Ґлівіце в Бумар-Лабендах.

Окрім цього, на території Польщі відбуваються тренування українських військовослужбовців. Важлива подія у цій сфері відбулася 17 лютого – запуск в Бидгощі Центру аналізу, тренування та освіти Україна – НАТО (JATEC). Його метою є підготовка й підтримка українських військ у співпраці з НАТО, а також аналіз Альянсом уроків, отриманих в ході оборони України від Росії.

Як заявив на церемонії відкриття міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, створення першої спільної інституції свідчить про те, що "Україна наближається до НАТО і стає стратегічним партнером нашого Альянсу".

Багатовимірний характер співпраці

Поряд із військовою підтримкою, Польща відіграє активну роль у політико-економічному напрямку. Обидві країни продовжили спільні інфраструктурні проєкти, а також розширення залізничного сполучення і логістичних коридорів для експорту українського зерна в умовах блокади чорноморських портів. Польща також виступає за економічну підтримку України в рамках ЄС, зокрема через спеціальні фонди та фінансові пакети допомоги.

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Війна спричинила безпрецедентний рівень міграції українців до Польщі. За різними оцінками, близько мільйона українців знайшли тимчасовий або постійний прихисток у сусідній країні.

Польський уряд запровадив програми соціальної підтримки, надавши біженцям право на працевлаштування, освіту й медичне забезпечення. Це, однак, створило певні виклики для польської економіки та соціальної сфери, зокрема у сфері ринку праці та житла.

З 1 січня цього року Польща перейняла головування в Раді ЄС, що відкрило нові можливості для адвокації українських інтересів у Європі. Серед пріоритетів Варшави: безпека, підтримка України і посилення обороноздатності ЄС. Польща виступає за прискорення вступу України до Євросоюзу, розширення санкцій проти Росії й започаткування довгострокових програм із відбудови України.

У рамках НАТО Польща активно підтримує зміцнення східного флангу Альянсу, вимагаючи додаткових гарантій безпеки для України. Варшава лобіює постачання Києву сучасних систем ППО та авіації, а також виступає за створення нових механізмів військової допомоги.

Кризові явища і політизація двосторонніх відносин

Попри стратегічне партнерство, між Україною та Польщею неодноразово виникали кризові явища. Так, у 2023 – 2024 роках відбулися масові протести польських фермерів, які виступали проти неконтрольованого імпорту української агропродукції, що, на їхню думку, загрожувало їхньому бізнесу. Також напруження спричинили протести польських автоперевізників, які скаржилися на нерівні умови конкуренції після лібералізації транспортного ринку для України.

Окремо стоїть питання історичних дискусій. Теми Волинської трагедії та ексгумації жертв цього конфлікту продовжують викликати емоційні суперечки між двома країнами. Хоча уряди України і Польщі неодноразово наголошували на необхідності примирення, історичні питання залишаються інструментом політичної боротьби, особливо в контексті виборчих кампаній в Польщі.

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Вибори, які вже відбулися у 2023 та 2024 роках, та майбутні президентські перегони, які пройдуть у травні 2025 року, впливають на українсько-польський порядок денний. Неодноразово ті чи інші польські політичні кола або окремі політики заробляли електоральні дивіденди на "українському питанні", часто підставляючи відносини з Україною під удари. Підтримка страйкуючих фермерів чи спекуляція на темі "Волині" – яскраві тому докази.

Зміна політичної динаміки може скоригувати відносини двох країн. Адже популістські партії в Польщі надалі можуть використовувати економічні аспекти співпраці із нашою державою, дискусійні сторінки історії або міграційне питання у своїй передвиборчій риториці.

Утім стратегічний інтерес в зміцненні безпекового союзу та підтримці України залишається незмінним. Очікується, що поточний рік стане важливим для подальшої інтеграції України до європейських структур і Польща відіграватиме ключову роль у цьому процесі.

Що нас чекає далі

Цілком вірогідно, Варшава залишатиметься важливим союзником Києва. Однак у двосторонніх відносинах і надалі можуть виникати кризи, пов'язані з економічними інтересами та історичними питаннями.

Головним завданням для обох держав є збереження стратегічного партнерства, ненадання дозволів політичним суперечкам і кризовим явищам послаблювати загальний курс на співпрацю.

Спільна боротьба проти неоімперської Росії показала, що Україна та Польща мають спільне майбутнє у безпечній й стабільній Європі. І лише взаємні зусилля дозволять досягнути цієї мети. Разом до Перемоги!