Запахло духом Каддафі, – Давидюк пояснив, як змінилося ставлення лідерів G7 до Путіна

Держави G7 вперше за усі 9 місяців повномасштабного вторгнення заявили, що притягнуть російського диктатора Владіміра Путіна до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Такого раніше вони не говорили. І це надзвичайно важлива зміна.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також звернув увагу на пропозицію Володимира Зеленського про виведення російських військ на Різдво.

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Вона спрямована на західних лідерів. Київ демонструє, що готовий виводити війну у мирне русло, але лише в межах визнаних світом територій України. А після цього на Росію чекатимуть репарації та покарання усіх воєнних злочинців.

Питання, що на це скаже Путін. А він знову почне обстріли українських міст. Думаю, що це була демонстрація різниці між двома країнами. Якщо вони хочуть нас вбивати, то ми – жити. Вони хочуть війни, а ми – миру. Сьогодні найбільші пацифісти – це ті, хто дає Україні зброю,

– зазначив Давидюк.

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Давидюк виділив заяву країн G7 щодо притягнення Путіна до відповідальності за злочини. Тут вже, переконаний політолог, "запахло" духом Муаммара Каддафі, Саддама Хусейна та інших диктаторів і терористів. Путін з часом доповнить цей "пантеон".

Путін хотів увійти в історію? Він увійде. Його повісять, і на цьому закінчиться його історія. Від G7 таких заяв ще не було. До цього була умовна дипломатична стриманість. Вона нас дуже злила,

– наголосив Давидюк.

Багато держав обурилися через ядерну риторику Путіна. Вже через це від нього поступово відвертаються і Індія, і Китай, на яких російський диктатор розраховував. На думку Давидюка, це – серйозний "тектонічний зсув" під час цієї війни.

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Особливо цікавим є те, що Путін вирішив не проводити традиційну передноворічну конференцію. Хоч росіяни хотіли війну та крові, але тепер крокують до воєнної поразки. Йому нема про що з ними говорити. Хіба що про пошкодження Кримського моста, втечу з-під Київщини, Сумщини, Чернігівщини, Харківщини та частини Херсонщини.

Путін не має що сказати людям. Він – дно. Хоч може пробити ще більше дно. Це – лузер року. А для Росії – лузер століття. Бо заганяє країну в ізоляцію на років 100 з супербідністю,

– підкреслив Давидюк.

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