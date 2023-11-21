На передову повертаються "боги війни": огляд фронту від Світана

Україна продовжуватиме наступальні дії упродовж усієї зими. Нашим захисникам треба продовжувати рух у бік Токмака Запорізької області. Крім того, дуже важливою ділянкою фронту залишається лівобережжя Херсонщини.

Щонайменше ЗСУ треба відсунути ворожу артилерію, щоб убезпечити Херсон від постійних обстрілів. Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що для цього необхідно, щоб наявні тактичні плацдарми наших воїнів переросли в оперативні.

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"Далі треба буде відсовувати лінію фронту. Оптимально було б ставити задачу – вихід до Скадовська. Це розв'яже дуже багато проблем та підготує плацдарм для подальшого руху в бік Криму", – зауважив полковник запасу ЗСУ.

Артилерія поверне своє лідерство на фронті

ЗСУ точно продовжать рухатися уперед для звільнення наших територій. Утім, українські бійці потребують більше військової допомоги від партнерів, зокрема снарядів.

Наразі через зміну погодних умов – дощі та сніг – працювати на ураження ворога зможе лише артилерія. Тож на лідерські позиції повертаються наші "боги війни" – артилерія. На думку Світана, 90 – 95% вогневого ураження ЗСУ завдаватимуть саме цим видом озброєння.

Навіть безпілотники можуть використовувати рідше через погоду. Так, під час туману, дощів і "нульової" температури дрони не працюватимуть.

Військове зведення від Світана: дивіться відео

Які плани в окупантів на зиму

Російські загарбники намагаються повернути втрачені висоти в районі Бахмута Донецької області, тому зосередили там багато живої сили. Однак погодні умови перешкоджають застосуванню техніки й росіяни кидають хвилями своїх солдатів.

Окупанти намагаються витиснути наші війська або хоча б утриматися в районі залізної дороги. Тобто використати її як рубіж оборони від Бахмута в бік Горлівки. Тож наразі вони намагатимуться утримати її,

– сказав військовий експерт.



Росіяни намагатимуться утримати залізницю / Скриншот карти DeepState

У ворога немає сил, щоб утримати лівобережжя

Збройні Сили України захопили плацдарми на лівобережжі Херсонської області. За словами Світана, загарбникам зараз немає чим прикривати лівий берег.

"Резервів немає. Ті 60 тисяч, що є на лівому березі – це якщо рахувати від Енергодара до Армянська на армійську глибину близько 100 метрів. Тоді там буде 60 тисяч, але їх не достатньо, щоб утримати лівий берег або вихід наших військ", – зазначив військовий експерт.

Ситуація на фронті: коротко