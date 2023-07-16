"Азов" зразка 24 лютого 2022 року й зараз: виконувач обов'язків командира пояснив, що змінилось
Виконувач обов'язків командира "Азову" розповів, що порівнювати "Азов" зразка 24 лютого 2022 року та сьогодні – дуже складно. Адже змінився формат підрозділу та його озброєння.
Богдан "Тавр" Кротевич розповів в інтерв'ю 24 Каналу, що навіть сама війна стала зовсім іншою. Адже багато бійців "Азову" досі перебувають в полоні.
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Що "Тавр" сказав про бійців "Азову", які в полоні
Ви повинні розуміти, що навіть той факт, що багато наших бійців досі перебувають у полоні, – також впливає на наш моральний стан. Як з доброї сторони, так і з поганої. Це є мотивацією для нас битися, але це й поганий настрій, бо поки ми не можемо дістати всіх побратимів одразу,
– пояснив "Тавр".
Виконувач обов'язків командира "Азову" також говорив, що ускладнює процес керування підрозділом окупація Маріуполя, адже саме там розташовувалися пункти постійної дислокації "Азову".
Ще до повернення командира "Азову" з Туреччини в Україну Богдан Кротевич пояснював, що за відсутності командира полковника Дениса Прокопенка підрозділ не має тої боєздатності, яку буде мати з ним.
Як змінився "Азов" після 24 лютого 2022 року
Повномасштабну війну Росії азовці зустріли як окремий загін спеціального призначення "Азов" в Маріуполі. Вони під командуванням Дениса "Редіса" Прокопенка зайняли оборону міста й прилеглих сіл.
Бійці підрозділу втримували місто разом з місцевою поліцією, прикордонниками та бійцями 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. До 20 травня – тримали комбінат "Азовсталь".
На 86 день повномасштабної війни керівництво держави наказало зупинити спротив. За цей час азовці відзвітували про ліквідацію понад 2 тисяч окупантів та сотні одиниць знищеної ворожої техніки.
Саме ця борона Маріуполя дозволила звільнити від росіян Київську, Чернігівську та Сумську області та стабілізувати фронт на південному й східному напрямках.
Проте досі сотні азовців перебувають в полоні.
"Азов" – одна бригад нової Гвардії наступу
"Азов" у січні 2023 року став однією з бригад нової Гвардії наступу. Тоді в підрозділі вже формували третій полк, та нові завдання, пов'язані з розширенням до бригади, стали ще на голову вищими.
Загалом змінилося все. Крім чисельного складу, змінився штаб. На цей момент ми маємо 6 механізованих батальйонів, а в полку було лише 2. Плюс батальйон вишколу – це "інструкторський" батальйон. Також маємо бригадну артилерійську групу,
– заявив "Тавр".
За його словами, бригадна артилерійська група "Азову" озброєна реактивними системами залпового вогню, ствольною артилерією калібрів 155, 152 та 122 міліметри. Кожен механізований батальйон має батарею 120-міліметрових мінометів, рота – міномети калібру 82 міліметри.
"Фронт завдань, які ми можемо виконувати, розширився. Раніше, коли ми виходили батальйоном на фронт, то займали не дуже велику ділянку оборони. Найбільше ми виходили батальйонно-тактичною групою на Світлодарську дугу у 2019 році й займали лінію оборони на 15 кілометрів", – розповів Богдан Кротевич.
"Тавр" розповів про діяльність "Азову"
- Виконувач обов'язків командира "Азову" Богдан "Тавр" Кротевич розповів, чи мріють бійці "Азову" звільнити саме Маріуполь. Він пояснив, що місто немає якогось сакрального значення. Адже бійцям "Азову" абсолютно рідні кожен сантиметр української землі й вони готові звільняти ті чи інші населені пункти, які визначить командування.
- "Тавр" припустив, коли "Азов" вийде на передову всією бригадою. За його словами, станом на липень 2023 року "Азов" у форматі бригади укомплектований понад на 50%. Кротевич сказав, що думає, що вже дуже-дуже скоро вони вийдуть на передову всією бригадою. Наразі бійці поступово входять у ритм бойових дій.
- Окрім того, у липні 2023 року з Туреччини додому повернулись командири Денис "Редіс" Прокопенко – командир "Азову", Святослав "Калина" Паламар – заступник командира "Азову", Олег "Апіс" Хоменко – командир комендантської роти "Азову", Сергій "Волина" Волинський – командир 36 окремої бригади морської піхоти, Денис Шлега – командир 12 бригади оперативного призначення Нацгвардії. Детальніше про те, що означає їхнє повернення – читайте за посиланням.