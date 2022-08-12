США повинні непублічно попередити путіна, що через ЗАЕС його можуть ліквідувати, – Яковенко

росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку АЕС. Країни Заходу мають різко відреагувати на такий ядерний шантаж з боку владіміра путіна.

Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко. Як відомо, через ворожі обстріли Запорізька АЕС працює з ризиками витоку водню та розпилення радіації.

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"Вже зараз ясно, що путін не зупиниться. Ядерний шантаж став його стратегією", – сказав Яковенко.

За словами опозиціонера, у ситуації, що склалася, потрібна жорстка і чітка позиція Заходу. Він вважає, що західні політики не забаряться із такими заявами.

Як припинити ядерний шантаж з боку росії

Втім, як зазначив політик, існує набагато дієвіший спосіб вплинути на путіна. Спецслужби США та Великої Британії мають організувати "витік" інформації неофіційними каналами про те, що готуються завдати путіну великої шкоди.

Це має бути цілеспрямований "витік" інформації. Потрібно донести, що якщо путін буде погрожувати знищенням планети, то спецслужби країн НАТО знайдуть можливість знищити його персонально,

– наголосив журналіст.

Він додав, що президент США Джо Байден чи прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зробити таких заяв публічно не можуть. Однак за допомогою неофіційних каналів спецслужби можуть донести це повідомлення до адресата.

"путін – головний терорист планети"

Яковенко припустив, що спецслужби країн Заходу можуть не лише розповсюдити інформацію про можливу ліквідацію кремлівського диктатора, а й реально запланувати таку спецоперацію. Він нагадав, що у світовій історії були випадки, коли успішно знищували особливо небезпечних терористів.

А зараз головним терористом планети є путін. Звісно, це складніша історія, ніж знищення Усами бен Ладена та інших. Це важке, але посильне завдання,

– зазначив політик.

Що може зупинити путіна

Він додав, що інформація про загрозу, запущена спецслужбами, може справді вплинути на путіна.

Безпосередня загроза його життю – це те, що його зупинить. путіну наплювати на інтереси росії і росіян. Але він дуже боїться за своє життя,

– наголосив Яковенко.

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