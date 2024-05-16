На випадок довготривалих відключень світла: де у Києві працюють Пункти незламності

Через значний дефіцит в енергосистемі в Україні почали діяти графіки відключення світла. На випадок довготривалої відсутності електроенергії на території країни діють Пункти незламності, у яких завжди є світло, інтернет, вода та інші речі першої потреби.

Водночас треба пам'ятати, що електроенергію у будь-якому випадку варто використовувати ощадливо. У пікові години варто максимально обмежити використання електроприладів, аби в системі знову не виникало суттєвого дефіциту.

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Де у Києві працюють пункти незламності

Укренерго запровадило аварійні відключення світла в усіх областях України, а також почали діяти графіки відключення електроенергії. Втім, під час довготривалих відключень українці можуть скористатися Пунктами незламності, які діють в усіх містах.

У Києві також вже сформовані графіки відключень, подекуди світло вимикатимуть на 4 години. У столиці відкрито близько 1000 Пунктів незламності, тому жителі Києва завжди можуть отримати там інтернет та зарядити свої гаджети.

Інформацію про розташування Пунктів незламності можна дізнатися у застосунку Дія, в районних адміністраціях, органах місцевого самоврядування та на сайті. Так, у застосунку Дія є інтерактивна мапа, де можна знайти найближчий Пункт незламності, дізнатися адресу, графік та умови роботи, а також прокласти до нього маршрут. Сервіс працює навіть без доступу в мережу Інтернет – для цього потрібно завчасно завантажити карту вибраного регіону в Дії.

Пункти незламності функціонують цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування у разі тривалого аварійного відключення електроенергії. Там завжди передбачається наявність тепла, води, освітлення, мобільного зв'язку, інтернету, живлення для мобільних пристроїв, місця для відпочинку, аптечки, забезпечення мам та дітей.

Знайти найближчий Пункт незламності також можна за допомогою чат-ботів:

чат-бот у телеграмі,

чат-бот у вайбері.

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