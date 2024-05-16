На випадок довготривалих відключень світла: де у Києві працюють Пункти незламності
Джерело:КМВА
Через значний дефіцит в енергосистемі в Україні почали діяти графіки відключення світла. На випадок довготривалої відсутності електроенергії на території країни діють Пункти незламності, у яких завжди є світло, інтернет, вода та інші речі першої потреби.
Водночас треба пам'ятати, що електроенергію у будь-якому випадку варто використовувати ощадливо. У пікові години варто максимально обмежити використання електроприладів, аби в системі знову не виникало суттєвого дефіциту.
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Де у Києві працюють пункти незламності
Укренерго запровадило аварійні відключення світла в усіх областях України, а також почали діяти графіки відключення електроенергії. Втім, під час довготривалих відключень українці можуть скористатися Пунктами незламності, які діють в усіх містах.
У Києві також вже сформовані графіки відключень, подекуди світло вимикатимуть на 4 години. У столиці відкрито близько 1000 Пунктів незламності, тому жителі Києва завжди можуть отримати там інтернет та зарядити свої гаджети.
Інформацію про розташування Пунктів незламності можна дізнатися у застосунку Дія, в районних адміністраціях, органах місцевого самоврядування та на сайті. Так, у застосунку Дія є інтерактивна мапа, де можна знайти найближчий Пункт незламності, дізнатися адресу, графік та умови роботи, а також прокласти до нього маршрут. Сервіс працює навіть без доступу в мережу Інтернет – для цього потрібно завчасно завантажити карту вибраного регіону в Дії.
Знайти найближчий Пункт незламності також можна за допомогою чат-ботів:
Відключення світла: останні новини
- Від початку року ворог прицільно почав завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Нині потужностей українських електростанцій недостатньо, тому Укренерго вимушено вводить аварійні відключення та графіки обмеження споживачів.
- Протягом доби 16 травня по всій території країни будуть діяти графіки відключення споживачів. Якщо дефіциту електроенергії не буде, то згодом їх можуть скасувати.
- Наразі мова про блекаут в Україні не йде. Так, генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що нині повне масове відключення світла неможливе. Втім, теоретично такий сценарій може бути.