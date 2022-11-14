"Битва за Маріуполь буде швидше, ніж думають росіяни": як ЗСУ звільнятимуть місто

Збройні Сили продовжують звільняти українські території. На деокупацію чекає і багатостраждальний український Маріуполь, утім складності цьому надає віддаленість міста від лінії фронту.

Що потрібно для звільнення Маріуполя

Про це 24 каналу розказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що хоч місто і велике, росіяни укріплюють його і готують до оборони, бо Маріуполь – дуже важливий для них.

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Андрющенко вважає, що окупанти не тікатимуть звідти так, як тікали з Херсона, якщо українська сторона не створить відповідних умов. Принаймні зараз росіяни вдають, ніби будуть серйозно битися за Маріуполь.

Однак лінія фронту досі проходить далеко від міста – туди не дістає навіть українська далекобійна артилерія. І от коли вона почне діставати, тоді й можна буде говорити, як швидко і яким чином буде звільнення.

Дивлячись на карту і опираючись на здорову логіку, зрозуміло, що битва за Маріуполь буде набагато швидше, аніж те планують росіяни,

– наголосив Андрющенко.

Він додав, що через Маріуполь проходить єдиний сухопутний шлях, який росіяни використовують для військового та цивільного забезпечення окупованих частин Запорізької та Херсонської областей, а також Криму.

Якщо цю сухопутну артерію зараз перерізати, то російський фронт матиме велике ускладнення і на Кримському, і на Східному напрямку. Адже логістика – болюче питання для окупантів. Це видно і зараз – по перевезенню палива та боєкомплекту, що потрібно везти здалека. Аби пришвидшити цей процес, росіяни зараз терміново ремонтують дорогу Маріуполь – Новоазовськ, що веде до кордону.

Якщо ми переріжемо суходіл, якщо ми забираємо хоча б під вогневий контроль дорогу з Маріуполя до Криму, то Кримське, Херсонське та Запорізьке угруповання росіян будуть почувати себе набагато гірше. Крім того, це означає, що Маріуполь стає набагато ближчим для ЗСУ.

Як окупанти укріплюються в Маріуполі

Андрющенко зауважив, що російські військові частково передислоковуються з Херсона до Маріуполя і укріплюються там. Якщо раніше місто працювало просто як логістичний хаб, то зараз військові знову розселяються там. Зокрема багато окупантів заїхали у Маріупольський район – від Урзуфа до Ялти, де було чимало закинутих пансіонатів та санаторіїв. У них і мають жити військові.

Щодо укріплень, то в Маріуполі та його околицях є і "зуби дракона", і мінування, і облаштування військової бази. Тож залишається лише чекати, коли українська артилерія зможе дістати до міста. Андрющенко сподівається, що це буде достатньо швидко, і тоді можна буде побачити, наскільки якісно укріпилися росіяни.

Петро Андрющенко розповів про перспективи деокупації Маріуполя та ситуацію в місті: дивіться відео

Як живе Маріуполь