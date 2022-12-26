Блискуча херсонська методика: військовий експерт спрогнозував ситуацію на фронті

Станом на сьогодні найзапекліші бої точаться на Сході України. Втім, наразі складається досить непогана для українських захисників ситуація в дузі Сватове – Кремінна.

Зокрема мовиться про відому автомобільну трасу Р-66 на Луганщині. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Війна відбуватиметься за херсонською методикою

Якщо я правильно розумію тамтешню ситуацію, то щонайменше 5-кілометрова ділянка цієї траси вже перебуває під дуже серйозним українським вогневим контролем,

– сказав Черник.

На його думку, найближчими місяцями війна відбуватиметься за блискучою херсонською методикою логістично вогневого зашморгу. Ця тактика повністю себе виправдовує – упродовж останнього тижня відбулося щонайменше до 10 різноманітних "бавовнувань" у глибині тилу ворога.

"Бавовна" сталася як на українських окупованих територіях, так і на території країни-агресорки. За словами військового експерта, робота проводиться дуже якісно, грамотно та прискіпливо.

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