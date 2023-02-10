У Повітряних силах ЗСУ показали, як збивали дрони-камікадзе: ефектне відео

Росіяни завдали масованої ракетної атаки 10 лютого. Перед цим загарбники атакували Україну іранськими дронами.

Вночі 10 лютого російські терористи завдали масованої атаки по Україні. Під ворожим вогнем опинилися одразу декілька областей. Зокрема, Хмельницька та Дніпропетровська.

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Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що окупанти атакували область "Шахідами". Близько 04:00 сталося влучання в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району.

Очільник ОВА Сергій Лисак розповів, що ніч на Дніпропетровщині була дуже гучною. Спершу близько 22 години 9 лютого окупанти запустили на область партію "Шахідів". На щастя, сили ППО збили всі ворожі дрони.

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