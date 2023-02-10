У Повітряних силах ЗСУ показали, як збивали дрони-камікадзе: ефектне відео
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Росіяни завдали масованої ракетної атаки 10 лютого. Перед цим загарбники атакували Україну іранськими дронами.
Вночі 10 лютого російські терористи завдали масованої атаки по Україні. Під ворожим вогнем опинилися одразу декілька областей. Зокрема, Хмельницька та Дніпропетровська.
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Успішна робота ЗСУ
У Повітряних силах ЗСУ показали, як наші військові ліквідували один з ворожих безпілотників.
Українські військові показали, як знищили безпілотник: дивіться відео
Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що окупанти атакували область "Шахідами". Близько 04:00 сталося влучання в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району.
Очільник ОВА Сергій Лисак розповів, що ніч на Дніпропетровщині була дуже гучною. Спершу близько 22 години 9 лютого окупанти запустили на область партію "Шахідів". На щастя, сили ППО збили всі ворожі дрони.
Масована атака 10 лютого: головне
- 10 лютого Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. На жаль, є влучання в об'єкти інфраструктури і житлові будинки, поранення отримали цивільні люди.
- За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог атакував вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з районів Каспійського моря та Волгодонська, які випускали ракети Х-101 та Х-555. З кораблів у Чорному морі – крилатими ракетами морського базування типу "Калібр".
- Противник здійснив 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, "Калібр" (включно з нічними пусками). Силами оборони України знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів-камікадзе Shahed-136/131.
- Сили ППО збили над Києвом 10 ракет. За даними мера, є пошкодження електромереж, але постраждалих немає. Уламки російської ракети пошкодили дах житлового будинку в приватному секторі в Голосіївському районі.
- На Харківщині окупанти завдали удару по Харківському району, поранення отримали вісім цивільних людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані.
- Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що сили ППО збили всі ракети над Львівщиною.