Морпіхи відправили російську піхоту на концерт Кобзона: промовисте відео

25 лютого 2023, 12:57
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Джерело:

Військово-Морські Сили ЗС України

Українські захисники героїчно захищають нас та наші території. У мережі показали, як ЗСУ успішно відбили атаку ворога на Донеччині.

Зокрема, йдеться про роботу 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського та 503 Окремого батальйону морської піхоти. Спільними зусиллями вони вдало відпрацювали по окупантах на Донеччині.

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Як захисники знищили ворожу піхоту

Денний 120-мм пекельний запал морпіхи закріпили контрольним нічним, відправляючи російську піхоту на концерт Кобзона,
– йдеться у повідомленні.

Успішна робота ЗСУ: дивіться відео

Зверніть увагу! Станом на 25 лютого українські військові ліквідували 147 470 російських військових. За минулу добу ЗСУ знищили 650 бійців "другої армії світу".

Росія прагне окупувати всю Донецьку область

  • Російські окупанти продовжують намагатися вести наступ на Сході України. Їхні стратегічні цілі не змінилися. Начальник головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів, що стратегічна мета Росії – захопити найближчим часом ключові населені пункти Донецької області.
  • Як розповів Громов, до літа цього року загарбники хочуть захопити Донецьку і Луганську області.
  • На Бахмутському напрямку наразі точаться важкі бої, однак просування окупантів там не фіксується.
  • Поки Україна намагається мінімізувати свої втрати, Росія кидає у бій значні резерви, які швидко втрачає. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповідав, що за добу під Бахмутом Росія може втрачати до сотні військових.
  • Очільник ГУР МО Кирило Буданов наполягає, що Україна не може відступити з Бахмута, адже утримання міста дозволяє стримувати російських окупантів у тому районі.

Автор: Дарина Жданович