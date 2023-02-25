Морпіхи відправили російську піхоту на концерт Кобзона: промовисте відео
25 лютого 2023, 12:57Читать новость на русском
Джерело:Військово-Морські Сили ЗС України
Українські захисники героїчно захищають нас та наші території. У мережі показали, як ЗСУ успішно відбили атаку ворога на Донеччині.
Зокрема, йдеться про роботу 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського та 503 Окремого батальйону морської піхоти. Спільними зусиллями вони вдало відпрацювали по окупантах на Донеччині.
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Як захисники знищили ворожу піхоту
Денний 120-мм пекельний запал морпіхи закріпили контрольним нічним, відправляючи російську піхоту на концерт Кобзона,
– йдеться у повідомленні.
Успішна робота ЗСУ: дивіться відеоЗверніть увагу! Станом на 25 лютого українські військові ліквідували 147 470 російських військових. За минулу добу ЗСУ знищили 650 бійців "другої армії світу".
Росія прагне окупувати всю Донецьку область
- Російські окупанти продовжують намагатися вести наступ на Сході України. Їхні стратегічні цілі не змінилися. Начальник головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів, що стратегічна мета Росії – захопити найближчим часом ключові населені пункти Донецької області.
- Як розповів Громов, до літа цього року загарбники хочуть захопити Донецьку і Луганську області.
- На Бахмутському напрямку наразі точаться важкі бої, однак просування окупантів там не фіксується.
- Поки Україна намагається мінімізувати свої втрати, Росія кидає у бій значні резерви, які швидко втрачає. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповідав, що за добу під Бахмутом Росія може втрачати до сотні військових.
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов наполягає, що Україна не може відступити з Бахмута, адже утримання міста дозволяє стримувати російських окупантів у тому районі.