В Армія+ з'явилися шість нових рапортів на звільнення з військової служби, – Міноборони

У застосунок Армія+ додали шість нових рапортів на звільнення з військової служби. Вони стали доступними в новій версії, яку користувачі можуть завантажити з App Store чи Play Market.

Рапорти стосуються звільнення з військової служби за сімейними обставинами чи станом здоров'я. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони.

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Які рапорти на звільнення зі служби з'явилися

Серед нових рапортів на звільнення з військової служби:

Звільнення через утримання трьох дітей до 18 років;

Звільнення через загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини;

Звільнення через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю;

Звільнення через догляд і утримання дитини з інвалідністю;

Звільнення через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю;

Звільнення за станом здоров’я.

Повідомляється, що в рапортах є інформаційні довідки, які дають поради та пояснення, які документи знадобляться під час подачі рапорту. Сам процес подачі в додатку триває кілька хвилин.

Наприклад, рапорт на звільнення за станом здоров'я – один із найпопулярніших в армії. У паперовому варіанті, щоб його подати, треба витратити час: написати рапорт від руки, зібрати усі документи, зробити копії. Ми ж цифровізували цей процес і зробили його лінійним та максимально зрозумілим для користувача,

– повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Застосунок Армія+ розпочав свою роботу в серпні 2024 року. Його створили для того, щоб спростити адміністративні процеси та зменшити паперову бюрократію.