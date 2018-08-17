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Як Анастасія Приходько виглядала 10 років тому: фотопорівняння

286 Читать новость на русском
Анастасія Приходько
Анастасія Приходько / Фото з вільних джерел

Українська співачка Анастасія Приходько активно веде свій блог в Instagram. Зірка порівняла два свої портрети з різницею в 10 років.

Анастасія Приходько тимчасово зупинила свою вокальну кар'єру, та від цього аж ніяк не постраждав її блог. Зірка висвітлює свою діяльність в АТО та громадянську роботу, чим привертає дедалі більше уваги українців.

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Водночас Instagram-сторінка Анастасії Приходько наповнена кадрами з буденного життя. Нещодавно співачка показала фотопорівняння, як вона змінилась за 10 років. На одному знімку Приходько позувала перед камерою в 21 рік, на іншому – в 31.

 

Варто зазначити, що на початку вокальної кар'єри Анастасія Приходько надавала перевагу темному макіяжу. Тепер же співачку дедалі частіше можна побачити без make-up. Це відзначили користувачі мережі, які додали, що з віком артистка стає ще більш привабливою. 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Анастасія Приходько
Джерело: 24 Канал
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