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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Як би виглядав Гомер Сімпсон у реальному житті: вражаюче фото

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Мігель Васкес показав "реального" Гомера Сімпсона
Мігель Васкес показав "реального" Гомера Сімпсона / Фото з Іnstagram

Американський художник Мігель Васкес вирішив створити портрет головного героя мультсеріалу «Сімпсони» Гомера в реальному житті.

Зображення Мігель опублікував у своєму Instagram.

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Проте зображення викликало неоднозначну реакцію у користувачів мережі. Багато людей написали, що "реальний" Гомер їх налякав.

"Якщо Гомер виглядає настільки страшно, я навіть не можу уявити, як виглядає Мо (ще один персонаж "Сімпсонів)", – написав один із коментаторів.

Раніше Васкес створював "реальні" версії інших героїв з мультиків, зокрема, Губки Боба, брата Маріо Луїджі і Чужого.

Теги: LifeStyle Кіно Курйозні новини Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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