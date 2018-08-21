Як би виглядав Гомер Сімпсон у реальному житті: вражаюче фото

Американський художник Мігель Васкес вирішив створити портрет головного героя мультсеріалу «Сімпсони» Гомера в реальному житті.

Зображення Мігель опублікував у своєму Instagram.

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Допис, поширений Miguel Vasquez (@marvelous_mikee) 17 Сер 2018 р. о 8:44 PDT

Проте зображення викликало неоднозначну реакцію у користувачів мережі. Багато людей написали, що "реальний" Гомер їх налякав.

"Якщо Гомер виглядає настільки страшно, я навіть не можу уявити, як виглядає Мо (ще один персонаж "Сімпсонів)", – написав один із коментаторів.

Раніше Васкес створював "реальні" версії інших героїв з мультиків, зокрема, Губки Боба, брата Маріо Луїджі і Чужого.