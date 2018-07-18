Як боротись з переїданням: коментар психолога

Проблема розладу харчової поведінки доволі поширена. Чому вона з'являється і як з нею боротися, розповів психолог Михайло Лабковський.

"Все, що ми робимо зі своїм тілом – це відображення того, що відбувається у нас в голові. Переїдання, яке часто переходить у так звану нервову булімію, зазвичай, процес починається з тривожності", – написав Михайло Лабковський у своєму Instagram.

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За словами психолога, коли людина відчуває нервове напруження, вона намагається його зняти за допомогою їжі.

Що цікаво, переїдають переважно ввечері, коли нема можливості відволіктись на роботу чи щось інше.⠀

За допомогою енергетичного хрусту сили активного споживання їжі люди немов би виражають свою агресію, накопичену всередині, адже просто не можуть виразити її якось інакше,

– пояснив психолог.

І коли нервова система постійно перевантажується через стреси – людина переїдає вуглеводи.

Вилікувати такі захворювання як булімія (патологічно підвищене відчуття голоду) можуть психіатри, які намагаються з'ясувати корінь причини, через яку людина почала переїдати.

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