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Як боротись з переїданням: коментар психолога

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Як боротись з переїданням
Як боротись з переїданням / molbuk.ua

Проблема розладу харчової поведінки доволі поширена. Чому вона з'являється і як з нею боротися, розповів психолог Михайло Лабковський.

"Все, що ми робимо зі своїм тілом – це відображення того, що відбувається у нас в голові. Переїдання, яке часто переходить у так звану нервову булімію, зазвичай, процес починається з тривожності", – написав Михайло Лабковський у своєму Instagram.

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За словами психолога, коли людина відчуває нервове напруження, вона намагається його зняти за допомогою їжі.

Що цікаво, переїдають переважно ввечері, коли нема можливості відволіктись на роботу чи щось інше.⠀

За допомогою енергетичного хрусту сили активного споживання їжі люди немов би виражають свою агресію, накопичену всередині, адже просто не можуть виразити її якось інакше,
– пояснив психолог.

І коли нервова система постійно перевантажується через стреси – людина переїдає вуглеводи.

Вилікувати такі захворювання як булімія (патологічно підвищене відчуття голоду) можуть психіатри, які намагаються з'ясувати корінь причини, через яку людина почала переїдати.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Психологія Здорове життя Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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