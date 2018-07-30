Як Бред Пітт копіює образи жінок: добірка фото

Фотограф Сара Макгонагалл помітила, що 54-річний актор Бред Пітт часто наслідує образи жінок, з якими був у стосунках.

Вона опублікувала Twitter кілька архівних фото, на яких актор і його пасія виглядають дуже схоже зовні.

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I saw this news article about Brad Pitt and now I can't stop thinking about it. pic.twitter.com/OytJQD5rli — Sarah McGonagall (@sarahmcgbeauty) 26 липня 2018 р.

Часто Бред і його супутниця або однаково одягнені, або мають схожі зачіски.

Бред Пітт та Анджеліна Джолі

Бред Пітт і Гвінет Пелтроу

Бред Пітт і Джитка Похледек

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Бред Пітт і Крістіна Епплгейт

Бред Пітт і Шален МакКолл

Бред Пітт і Анджеліна Джолі

Бред Пітт та Клер Форлані

Бред Пітт і Тенді Ньютон

Бред Пітт і Сара Харт

Бред Пітт і Джилл Шолен

Бред Пітт та Джульєтта Льюїс

Бред Пітт та Анджеліна Джолі

Бред Пітт та Дженіфер Еністон

Бред Пітт та Анджеліна Джолі

Бред Пітт та Анджеліна Джолі

Бред Пітт та Анджеліна Джолі

Бред Пітт і Гвінет Пелтроу

Бред Пітт і Гвінет Пелтроу