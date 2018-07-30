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ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як Бред Пітт копіює образи жінок: добірка фото

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Бред Пітт і Джилл Шолен
Бред Пітт і Джилл Шолен

Фотограф Сара Макгонагалл помітила, що 54-річний актор Бред Пітт часто наслідує образи жінок, з якими був у стосунках.

Вона опублікувала Twitter кілька архівних фото, на яких актор і його пасія виглядають дуже схоже зовні.

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Часто Бред і його супутниця або однаково одягнені, або мають схожі зачіски.

Бред Пітт та Анджеліна Джолі 

Бред Пітт і Гвінет Пелтроу

Бред Пітт і Джитка Похледек

Бред Пітт і Робін Джівенс

Бред Пітт і Крістіна Епплгейт

Бред Пітт і Шален МакКолл

Бред Пітт і Анджеліна Джолі 

Бред Пітт та Клер Форлані

Бред Пітт і Тенді Ньютон

Бред Пітт і Сара Харт

Бред Пітт і Джилл Шолен

Бред Пітт та Джульєтта Льюїс

Бред Пітт та Анджеліна Джолі

Бред Пітт та Дженіфер Еністон

Бред Пітт та Анджеліна Джолі

Бред Пітт та Анджеліна Джолі

Бред Пітт та Анджеліна Джолі

Бред Пітт і Гвінет Пелтроу

Бред Пітт і Гвінет Пелтроу

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Бред Пітт Анджеліна Джолі Дженіфер Еністон Гвінет Пелтроу
Джерело: 24 Канал
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