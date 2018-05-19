Як британці готуються до вінчання принца Гаррі та Меган Маркл

Сьогодні, 19 травня, відбудеться церемонія вінчання принца Гаррі і Меган Маркл. Королівське весілля вже стало однією з найочікуваніших подій року, відтак десятки тисяч людей у всьому світі будуть стежити за подіями у Великій Британії.

Однак тисячі британців та гостей країни прагнуть на власні очі побачити наречених. Відтак люди теж почали підготовку до церемонії.

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Відомо, що після вінчання всі люди матимуть змогу побачити наречених. Для цього закохані обрали карету відкритого типу. Тільки у випадку поганої погоди новоспечене подружжя надасть перевагу іншому транспорту – закритій королівській кареті. Відтак багато прихильників королівської сім'ї вже займають собі місце на вулицях, щоб стати очевидцями урочистої події.

Напередодні на вулицях британських міст розпочалась активна підготовка до святкування. Всі ліхтарі прикрасили прапорами Великої Британії. Люди навіть оздобили свої помешкання національною символікою, готуючись до онлайн-трансляції весілля.

Допис, поширений Mummy To Triplets & Bro (@mummy_to_triplets_and_bro) 19 Тра 2018 р. о 12:12 PDT

Допис, поширений Keith Robinson (@roscoefarmboy) 19 Тра 2018 р. о 12:13 PDT

Допис, поширений Love GREAT Britain (@lovegreatbritain) 18 Тра 2018 р. о 9:00 PDT

Допис, поширений Meghan Markle (@meghanduchessofsussex) 18 Тра 2018 р. о 11:11 PDT

Допис, поширений Amanda Avery (@aaverynyc) 19 Тра 2018 р. о 12:14 PDT

Допис, поширений ScuolaMontessoriCasaIrma (@scuolamontessoricasairma) 19 Тра 2018 р. о 12:14 PDT

Допис, поширений Alfie The Doodle (@alfiethedoodle_) 19 Тра 2018 р. о 12:13 PDT

Допис, поширений Fringe Hair And Beauty (@fringehairandbeautyltd) 19 Тра 2018 р. о 12:13 PDT

Уряд Британії навіть дозволив подовжити години роботи місцевих пабів. Дійство транслюватимуть по телебаченню і на YouTube. Очікується, що за весіллям спостерігатимуть онлайн сотні мільйонів людей у всьому світі.

Самі британці в захваті від вибору принца Гаррі. Вони вже полюбили Меган Маркл та раді, що вона долучиться до королівської родини.

Я думаю, що це надзвичайно! Чудово, що Меган Маркл приєднається до королівської сім'ї. Змішана раса, була розлучена – все це урізноманітнює монархію і це значний крок уперед,

– поділилась жителька Віндзора Сьюзан Ньютон.

Деякі господині спекли для сім'ї тематичні частування, які поїдатимуть під час трансляції весілля принца Гаррі та Меган Маркл.

Допис, поширений Victoria (@_victoriabakes) 19 Тра 2018 р. о 12:13 PDT

Допис, поширений VINTAGE PHOTOBOOTHS AUS (@vintagepbooths) 19 Тра 2018 р. о 12:13 PDT

Допис, поширений The Front page ️ (@the_front_page_pk) 19 Тра 2018 р. о 12:13 PDT

Нагадаємо, що британський принц та американська акторка одружаться у Віндзорському замку. Напередодні канал CNN повідомив, що, всупереч традиції, Маркл розпочне весільну процесію без супроводу батька. Британські ЗМІ вже охрестили це рішення "сильною феміністичною заявою". Втім, згодом до нареченої приєднається батько Гаррі – принц Чарльз. І поведе до вівтаря.