11:44
19 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 13°C
  • неділя
    17°C 12°C
  • понеділок
    18°C 10°C
  • вівторок
    20°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, сьогодні
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як британці готуються до вінчання принца Гаррі та Меган Маркл

79 Читать новость на русском
Британці в очікуванні вінчання принца Гаррі та Меган Маркл
Британці в очікуванні вінчання принца Гаррі та Меган Маркл / Getty images

Сьогодні, 19 травня, відбудеться церемонія вінчання принца Гаррі і Меган Маркл. Королівське весілля вже стало однією з найочікуваніших подій року, відтак десятки тисяч людей у всьому світі будуть стежити за подіями у Великій Британії.

Однак тисячі британців та гостей країни прагнуть на власні очі побачити наречених. Відтак люди теж почали підготовку до церемонії.

Читайте також: Весілля принца Гаррі і Меган Маркл: все, що варто знати про історичний день в королівстві

Відомо, що після вінчання всі люди матимуть змогу побачити наречених. Для цього закохані обрали карету відкритого типу. Тільки у випадку поганої погоди новоспечене подружжя надасть перевагу іншому транспорту – закритій королівській кареті. Відтак багато прихильників королівської сім'ї вже займають собі місце на вулицях, щоб стати очевидцями урочистої події. 

Напередодні на вулицях британських міст розпочалась активна підготовка до святкування. Всі ліхтарі прикрасили прапорами Великої Британії. Люди навіть оздобили свої помешкання національною символікою, готуючись до онлайн-трансляції весілля. 

Уряд Британії навіть дозволив подовжити години роботи місцевих пабів. Дійство транслюватимуть по телебаченню і на YouTube. Очікується, що за весіллям спостерігатимуть онлайн сотні мільйонів людей у всьому світі. 

Самі британці в захваті від вибору принца Гаррі. Вони вже полюбили Меган Маркл та раді, що вона долучиться до королівської родини. 

Я думаю, що це надзвичайно! Чудово, що Меган Маркл приєднається до королівської сім'ї. Змішана раса, була розлучена – все це урізноманітнює монархію і це значний крок уперед,
– поділилась жителька Віндзора Сьюзан Ньютон. 

Деякі господині спекли для сім'ї тематичні частування, які поїдатимуть під час трансляції весілля принца Гаррі та Меган Маркл.

Нагадаємо, що британський принц та американська акторка одружаться у Віндзорському замку. Напередодні канал CNN повідомив, що, всупереч традиції, Маркл розпочне весільну процесію без супроводу батька. Британські ЗМІ вже охрестили це рішення "сильною феміністичною заявою". Втім, згодом до нареченої приєднається батько Гаррі – принц Чарльз. І поведе до вівтаря.

Теги: Меган Маркл Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Королівське весілля Королівська сім'я LifeStyle Великобританія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Шалено дорога авантюра: у скільки Росії обходиться Кримський міст
сьогодні, 11:01 Шалено дорога авантюра: у скільки Росії обходиться Кримський міст
388
Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское
сьогодні, 08:41 Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское
Ольга Черненко 842
Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
18 травня, 23:04 Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
Роман Маселко 1168
Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
18 травня, 22:02 Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
Володимир Шередега 1032
Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю
18 травня, 19:01 Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю
2009
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук