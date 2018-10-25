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      Як чоловіки та жінки долають стрес

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      Як чоловіки та жінки долають стрес
      Як чоловіки та жінки долають стрес / askdrmanny.com

      Чоловіки і жінки по-різному справляються зі стресом. Одні в таких умовах замикаються в собі та уникають будь-якого спілкування, іншим же потрібно про це розповісти та отримати підтримку.

      Про це пише поведінковий психотерапевт Сергій Кистенів в Instagram.

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      Він звертає увагу на дослідження вчених з Гронінгена, які з'ясували, що у самців і самок щурів виявляються дуже сильні відмінності в активності ряду відділів головного мозку.

      via GIPHY

      Стрес спричиняє у них посилення мозкової активності, але у жінок це швидше закінчується "проблемами". Все тому, що депресія та тривожні розлади виникають у період сильних змін рівнів гормонів.

      Але тварини жіночої статі розвинули ефективну стратегію соціальної підтримки. Вони краще опрацьовують стрес, коли перебувають серед інших самок.

      А от соціальна підтримка для самців не дала помітного ефекту. Лікар зазначає, що ці результати не поширюються безпосередньо на людину.

      Як чоловіки та жінки долають стрес
      Як чоловіки та жінки долають стрес

      Він зазначає, що жінки під час стресу хочуть говорити про це, розповісти іншим людям. Так вони долають стрес. А от у чоловіків ця потреба є значно меншою. Саме тому чоловіки рідше звертаються по допомогу до психотерапевтів.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія Стрес
      Джерело: 24 Канал
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