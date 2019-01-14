Як чума допомогла європейцям: відповідь вчених

Група археологів, антропологів і економістів з університетів Огайо і Дарема прийшла до висновку, що в Раннє Середньовіччя населення Європи було здоровіше, ніж в більш пізні століття – аж до XIX століття.

Результати дослідження опубліковали у Medievalists.

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Вчені кілька років вивчали понад 15 000 скелетів в різних місцях Європи. Дослідники звертали увагу на стан зубів, зростання людей і інші чинники, які вказували на їх режим харчування і загальний стан здоров'я.



Чума Юстиніана оздоровила Європу

З'ясувалося, що чума Юстиніана оздоровила населення Європи, яке пережило епідемію. Покоління, яке народилося відразу після хвороби, мало доступ до більшої кількості ресурсів, в тому числі їжі, ніж їх попередники. Крім того, аналіз кісток вказує, що в наступні століття здоров'я людей тільки погіршувався, незважаючи на прогрес в медицині.

Чума Юстиніана – що це? Перша за переліком пандемія чуми, що розпочалася 541 року у Східній Римській імперії за часів правління імператора Юстиніана, яка й названа його ім'ям (іноді Юстиніанова чума).

"Погіршення пов'язані зі збільшенням щільності населення, зростанням соціальної нерівності, а також з малим льодовиковим періодом XIV-XIX століть, – пояснив професор Йорг Бет, провідний дослідник.

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