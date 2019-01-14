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      Як чума допомогла європейцям: відповідь вчених

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      Чума оздоровила Європу
      Чума оздоровила Європу / eturbonews.com

      Група археологів, антропологів і економістів з університетів Огайо і Дарема прийшла до висновку, що в Раннє Середньовіччя населення Європи було здоровіше, ніж в більш пізні століття – аж до XIX століття.

      Результати дослідження опубліковали у Medievalists.

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      Вчені кілька років вивчали понад 15 000 скелетів в різних місцях Європи. Дослідники звертали увагу на стан зубів, зростання людей і інші чинники, які вказували на їх режим харчування і загальний стан здоров'я.

      Чума оздоровила Європу
      Чума Юстиніана оздоровила Європу

      З'ясувалося, що чума Юстиніана оздоровила населення Європи, яке пережило епідемію. Покоління, яке народилося відразу після хвороби, мало доступ до більшої кількості ресурсів, в тому числі їжі, ніж їх попередники. Крім того, аналіз кісток вказує, що в наступні століття здоров'я людей тільки погіршувався, незважаючи на прогрес в медицині.

       
      Чума Юстиніана – що це?
      Перша за переліком пандемія чуми, що розпочалася 541 року у Східній Римській імперії за часів правління імператора Юстиніана, яка й названа його ім'ям (іноді Юстиніанова чума).

      "Погіршення пов'язані зі збільшенням щільності населення, зростанням соціальної нерівності, а також з малим льодовиковим періодом XIV-XIX століть, – пояснив професор Йорг Бет, провідний дослідник.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження Історія
      Джерело: 24 Канал
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