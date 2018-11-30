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      Як дешево та швидко доїхати з Києва до аеропорту "Бориспіль": цікавий експеримент

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      У п'ятницю, 30 листопада, столиця України запустила рейковий експрес з Києва до Борисполя. Побудували його за рекордні строки, а саме 9 місяців. До того ж із закладеного бюджету на будівництво витратили значно менше.

      "Укрзалізниця" впевнена, що він буде мати попит. Хоча є з чим порівнювати. Адже альтернатив доїхати до свого літака декілька.

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      Журналісти 24 каналу вирішили перевірити, яким видом транспорту буде швидше та економніше для вашого гаманця доїхати до аеропорту "Бориспіль". Спершу випробували поїздку автомобілем. Почали з Південного вокзалу. Адже саме звідти, з 14 колії,  курсуватиме рейковий автобус. Найшвидша дорога до Борисполя пролягає через Південний міст. Але лише, якщо там немає заторів.

      via GIPHY

      "Подорож авто в нас зайняла 44 хвилини. Щодо витрат на автомобіль – це приблизно 5.5 літрів бензину, в коштах – 180 гривень", – сказала журналістка.

      Наступний варіант – це таксі, на дорогу ви витратите приблизно стільки ж часу як і на власному автомобілі. Проте заплатите за це вдвічі дорожче – 367 гривень. Цей варіант тестувати журналісти не стали, а обрали економніший варіант – Sky Bus. Вирушає він з Південного вокзалу кожні 10-20 хвилин. Вартість квитка становить 100 гривень.

      sky bus
      Sky Bus

      Маршрут пролягає тим же шляхом, що й автомобільний. Проте автобус на декілька хвилин зупиняється біля метро Харківська. Але на загальну тривалість поїздки це не дуже впливає. До аеропорту доїхали за 46 хвилин.

      І нарешті експрес потяг, його позиціонують як найкращий варіант для пасажирів. Щодо економії, дійсно квиток коштує 80 гривень. Придбати його дуже легко, до каси вокзалу бігти не доведеться.

      Перший варіант – це у терміналі, який встановлений перед 14 колією. Другий варіант – це безготівковий, безпосередньо на місці у вагоні. Якщо є кредитна картка можна розрахуватися у потягу,
      – розповів стюард Євген Федотов.

      У вагоні комфортно та тепло, однак, є і недолік – підзарядити свій гаджет не вдасться, адже у вагоні жодної розетки та USB. Дорога до аеропорту займає 34 хвилини.

      бориспіль укрзалізниця
      Експрес потяг

      Бюджет на будівництво платформ та колій заклали у 700 мільйонів гривень. Але вдалось зекономити. Витратили, як не дивно, на 220 мільйонів менше. Поки ж маршрутом курсуватиме 5 вагонів. Розклад руху є як в інтернеті, так і на стендах вокзалу. Інтервал – від 20 хвилин до трохи більше ніж години. І їздить цілодобово.

      Висновок: аби доїхати до аеропорту "Бориспіль" автомобілем журналісти витратили 44 хвилини та 180 гривень. Автобусом дорога зайняла 46 хвилин та коштувала 100 гривень. А ось на експресі вдалось зекономити і гроші, і час. 34 хвилини в дорозі коштували 80 гривень.

      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Новини Києва Транспорт Укрзалізниця Новини Борисполя залізниця
      Джерело: 24 канал
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