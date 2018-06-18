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Як дитяча травма впливає на розвиток мозку: дослідження вчених

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Травма у дитячому віці прискорює розвиток мозку
Травма у дитячому віці прискорює розвиток мозку / winstonpersonalinjury.com

Науковці виявили, що у дітей, які пережили стрес у віці до 5 років, менший обсяг сірої речовини головного мозку, ніж у їх однолітків.

Нідерландські дослідники переконані, що такі зміни прискорюють розвиток головного мозку та сприяють його зрілості, пише Scientific Reports.

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При стресі в організмі виділяються стероїдні гормони глюкокортикоїди, які модулюють роботу рецепторів в префронтальній корі, гіпокампі і мигдалеподібному тілі – ділянках мозку, що відповідають за когнітивні процеси й регуляцію емоційних станів.

У дослідженні взяли участь 37 дітей, батьки яких надали детальну інформацію про стресові події кожного з них у віці до 14 років.
Вчені також зібрали інформацію про те, як часто батьки гралися з дитиною (віком до 5 років) та те, скільки друзів та ворогів було у підлітковому віці.

Експеримент показав, що стрес, який діти пережили до п’яти років, зменшив обсяг сірої речовини в субкортикальних відділах та префронтальній корі.

Стрес, який діти пережили у віці від 5 до 14 років, не вплинули на обсяг сірої речовини. У підлітковому віці важливу роль відіграв соціальний стрес. В учасників, які повідомляли про те, що їх не люблять однокласники, зменшувався обсяг сірої речовини.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Діти Здоров'я Здорове життя дослідження Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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