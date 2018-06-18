Як дитяча травма впливає на розвиток мозку: дослідження вчених

Науковці виявили, що у дітей, які пережили стрес у віці до 5 років, менший обсяг сірої речовини головного мозку, ніж у їх однолітків.

Нідерландські дослідники переконані, що такі зміни прискорюють розвиток головного мозку та сприяють його зрілості, пише Scientific Reports.

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При стресі в організмі виділяються стероїдні гормони глюкокортикоїди, які модулюють роботу рецепторів в префронтальній корі, гіпокампі і мигдалеподібному тілі – ділянках мозку, що відповідають за когнітивні процеси й регуляцію емоційних станів.

У дослідженні взяли участь 37 дітей, батьки яких надали детальну інформацію про стресові події кожного з них у віці до 14 років.

Вчені також зібрали інформацію про те, як часто батьки гралися з дитиною (віком до 5 років) та те, скільки друзів та ворогів було у підлітковому віці.

Експеримент показав, що стрес, який діти пережили до п’яти років, зменшив обсяг сірої речовини в субкортикальних відділах та префронтальній корі.

Стрес, який діти пережили у віці від 5 до 14 років, не вплинули на обсяг сірої речовини. У підлітковому віці важливу роль відіграв соціальний стрес. В учасників, які повідомляли про те, що їх не люблять однокласники, зменшувався обсяг сірої речовини.

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