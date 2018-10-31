Як діяльність людей знищує світ тварин: шокуючі дані

У світі кількість популяцій ссавців, птахів, рептилій, амфібій і риб зменшилась за останні 40 років більш ніж наполовину – на 60%.

Такі вражаючі дані представили експерти Всесвітнього фонду природи WWF. Це дослідження чи не найбільше, яке стосується стану та кількості популяцій у світі.

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Під час дослідження науковці проаналізували дані 16 704 популяцій 4 005 видів за 1970-2014 роки.

Де найшвидше зникають види тварин

Найбільш різке скорочення спостерігається у Південній та Центральній Америці, там різновид фауни скоротився аж на 89% від 1970-го року.

Найвразливішими виявилися прісноводні види, чисельність популяцій яких скоротилися на 83%.

Попри те, що зниження чисельності популяції особливо стрімке у південній півкулі, не оминуло воно також і європейський континент.

Головна причина знищення світу тварин – людська діяльність

Серед основних причин стрімкої втрати біорізноманіття у світі науковці називають "Велике прискорення". Це явище почалося з 1950 року, коли діяльність людини почала стрімко зросли (видобуток корисних копалин, урбанізація, збільшення кількості населення), водночас це спровокувало різке збільшення попиту на енергію і територію та призвело до безпрецедентних змін на планеті.

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Вчені також вважають, що людство вступає у нову геологічну епоху – антропоцен — коли саме дії людини змінюють клімат, біорізноманіття та довкілля в цілому.

Які види тварин втратила Україна

Одна із останніх українських втрат – це осетер європейський, якого ще називають атлантичним. А також в Україні за останні півстоліття також зникли тюлень-монах, довгокрил звичайний і ховрах європейський.

Загроза зникнення видів ще ніколи не була настільки серйозною як сьогодні. І на жаль, мало хто розуміє, як тісно ми пов'язані із мережею життя, яку називають біорізноманіттям. Найшвидше зникають види пов’язані із прісноводними екосистемами. Одна із останніх українських втрат — це осетер європейський, якого ще називають атлантичним. Цей вид пережив динозаврів і масштабне вимирання видів на планеті, однак був знищений внаслідок діяльності людини. Сьогодні на черзі зникнення — наступні видів осетрових,

– каже Ольга Денищик, координаторка прісноводного напрямку WWF в Україні.

Щоб привернути увагу українців до втрати біорізноманіття, команда WWF в Україні ініціювала кампанію "Зниклі сторінки. 404", де розповідає про види, які більше не існують в Україні.

"Ми мало не кожен день зустрічаємо сторінку 404 у мережі, тобто таку, яка з якихось причин більше не існує. У дикій природі України, на жаль, так само є такі сторінки. Тож ми використали цю ідею, щоб наочно показати, яких сторінок світу дикої природи України більше не існує. Приєднатися до кампанії дуже легко — для цього достатньо поширити інформацію серед своїх друзів, зокрема через соціальні мережі. Якщо ви готові на більше — запрошуємо змінити свій спосіб життя на більш ощадний з точки зору використання природних ресурсів", – каже Марічка Закалюжна, кооординаторка кампанії "Жива планета" 2018 в Україні.

В Україні ініціювала кампанію "Зниклі сторінки. 404"

Ознайомитися зі звітом WWF "Жива планета" можна тут.