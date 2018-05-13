Як доглядати за педикюром влітку: корисні лайфхаки

Літо – це пора, коли педикюру потрібно приділяти багато уваги, адже найчастіше ви носите відкрите взуття, а на пляжі – й взагалі ходите босоніж. Адже красиві та доглянуті нігті на ногах – запорука довершеного образу влітку.

Звісно, педикюр виглядає ідеально в перші для після візиту до майстра. З часом лак можу відшаровуватися, кутикула відростає – і нігті вже не виглядають так красиво.

Читайте також: Весняний манікюр 2018 у світлих тонах: ідеї у фото

Щоб такого не трапилося – за ними потрібно доглядати. Ці прості 5 правил допоможуть зберегти ваш педикюр якнайдовше та виглядати неперевершено завжди!

Як доглядати за педикюром:

Правило 1: лак на нігтях висохне остаточно лише за добу. Звісно, після закінчення візиту до майстра він не буде липнути, але це не означає, що він повністю висох. Першу добу намагайтесь носити взуття з відкритим носом та уникати шкарпеток, якщо це можливо. Таким чином ви зможете уберегти верхній шар лаку і він не відшаруйтесь дуже швидко.



Першу добу після нанесення лаку носіть відкрите взуття

Правило 2: протягом доби після педикюру не мочіть нігті. Це також пов’язано з тим, що лак ще не зовсім висох. А коли вода потрапить на незастиглий лак, то він може відшаруватись або навіть тріснути. Тож спробуйте при митті ніг уникати ділянки з нігтями, або ж скористатись вологими серветками.

Читайте також: Манікюр на випускний 2018: стильні ідеї з фото

Правило 3: зволожуйте кутикулу якомога частіше! Ідеально використовувати спеціальну олію, вона уповільнює ріст кутикули, тим самим продовжуючи життя вашому педикюру. Це правило також працює і для манікюру.



Не мочіть нігті після нанесення лаку

Правило 4: оновлюйте топ-покриття. Робіть це раз на два-три дні, або за необхідністю. особливу увагу приділяйте зрізу і куточку нігті. Саме в цих місцях лак відшаровуєтесь найшвидше.

Правило 5: використовуйте натуральні креми без запаху. Парфумовані компоненти в кремах або спреях можуть руйнувати лак, що призведе до того, що він відколеться. А от у випадку з натуральними компонентами – ваш педикюр буде свіжим та доглянутим дуже довго.