18:59
27 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Росіяни вибивають із Трампа борги. Рогозін зібрався на Місяць
      Вєсті Кремля
      21:39, 26 листопада
      Вєсті.UA. Чемпіон з хитрості Продан. Обурливий лист Геращенка до Британії
      Вєсті.UA
      20:23, 26 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Як дотримуватися правильного харчування поза домом

      317 Читать новость на русском
      Як дотримуватися правильного харчування поза домом
      Як дотримуватися правильного харчування поза домом / youthfoodmovement.org.au

      Харчуватися вдома здоровою їжею нескладно – купуйте здорові продукти, готуйте самі та їжте. Та як бути, коли ви харчуєтеся у кафе чи ресторанах?

      Про це пише дієтолог Альбіна Комісарова в Instagram.

      Читайте також: Яка дієта збільшує ризик передчасної смерті

      Варто розуміти, що поза домом потрібно шукати збалансовану, різноманітну їжу з помірним вмістом жирів, цукру та солі.

      Дієтолог радить наступне:

      1. Дотримуйтесь балансу протягом дня

      Якщо ви щільно пообідали, то обирайте легку вечерю або навпаки.

      Обирайте продукти зі здорових груп харчування – білкові, цільнозернові, овочі/фрукти, молочні продукти з низьким вмістом жиру. До прикладу, риба з овочами, печена картопля.

      via GIPHY

      Утримайтеся від замовлення всіх страв одночасно. Можливо, після основної страви ви не захочете десерту.

      2. Уникайте продуктів з високим вмістом жирів, солі, цукру

      Навіть такі продукти як салат, може містити майонез, паніроване м'ясо та жирний сир.

      Просіть замінити страву, до прикладу, скажіть офіціанту прибрати зі страви чипси, замінити томатний соус на вершковий або запекти рибу замість обсмажування.

      На десерт обирайте фрукти, сорбети, йогуртові десерти замість шматка торта. Можна також брати один десерт на трьох.

      via GIPHY

      3. Контролюйте порцію

      Дослідження показують, що люди з'їдають більше їжі і напоїв, якщо пропонують великі порції. Тому попросіть половину порції у закладі, а іншу половину візьміть з собою.

      Обирайте менші порції і додавайте до неї порцію салату.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Питаться дома здоровой пищей несложно. Покупай здоровые продукты, сам готовь, ешь и все отлично. Но что делать, если дома вы только спите, а питаетесь в ресторанах? Как выбрать здоровую еду ВНЕ ДОМА? Какую еду мы ищем? ️Сбалансированную, разнообразную, с умеренным содержанием жиров, соли и сахара. И как это сделать? Следующие правила вам помогут: ️Соблюдайте баланс в течение дня! Выбирайте легкий ужин, если вы уже плотно поели в обед. Или, наоборот, если знаете, что вечером предстоит встреча с сытным ужином - не переедайте в течение дня. Выбирайте сбалансированные блюда, включающие продукты из здоровых групп питания: белковые, цельнозерновые, овощи/фрукты, молочные продукты с низким содержанием жира. Например, запеченная рыба с большим количеством овощей и печеный картофель. Не заказывайте все и сразу! Если вы голодны, вам захочется и закуски и основное блюдо и десерт. Но, возможно, уже после закуски вы поймете, что десерт был лишним. ️Избегайте продуктов с высоким содержанием жиров, соли, сахара Помните, что здоровые с виду продукты могут содержать большое количество калорий: салат может быть заправлен майонезом, содержать панированное мясо, сухари и жирный сыр. Не бойтесь менять блюда! Мне довелось брать интервью у ресторатора @restroman и он сказал, что без проблем вам могут убрать сухари/чипсы из блюда, заменить сливочный соус на томатный или запечь рыбу, вместо обжарки. Вместо куска торта, на десерт выбирайте фрукты, сорбеты, йогуртовые десерты. Если нет возможности или умираюхочуторт, берите десерт на двоих-троих. Я так и делаю) ️Контролируйте порцию! Исследования показывают, что люди съедают больше еды и напитков, если предлагают большие порции. Вы вполне можете попросить 1/2 порции или взять 1/2 с собой «на потом», поделиться едой с друзьями. Многие кафе/рестораны предлагают порции на выбор. Выбирайте меньшую порцию и добавляйте к ней порцию салата. ️Хотите продолжение и пример что взять в фастфуде/из дома? Тогда оставьте любой комментарий

      A post shared by Диетолог, Альбина Комиссарова (@doctor_komissarova) on

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Запровадження воєнного стану: чому його ввели у Вінниці, а не у Криму
      сьогодні , 17:01 Запровадження воєнного стану: чому його ввели у Вінниці, а не у Криму
      5679
      Дипломатія чи лопати: як Україні реагувати на агресію Росії у Чорному та Азовському морях?
      сьогодні , 16:00 Дипломатія чи лопати: як Україні реагувати на агресію Росії у Чорному та Азовському морях?
      Ольга Бродська 1544
      Воєнний стан і геополітичні загрози: психолог порадила, як впоратися з негативними новинами
      сьогодні , 14:30 Воєнний стан і геополітичні загрози: психолог порадила, як впоратися з негативними новинами
      1032
      Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      сьогодні , 13:43 Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      Євгенія Мазур 104368
      Що зміниться після запровадження кримінальної відповідальності за п'янку за кермом
      сьогодні , 13:00 Що зміниться після запровадження кримінальної відповідальності за п'янку за кермом
      Тетяна Мартинюк 1147
      Науковці зробили важливе відкриття про шашлик
       29 березня , 06:09
      Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
       12 березня , 18:23
      У Луганську пролунав вибух
       22 листопада 2017 , 22:18
      Стоматологи назвали продукт, який може очистити зуби не гірше зубної пасти
       12 листопада 2017 , 17:42
      Усик прокоментував селфі з росіянином Гассієвим
       4 лютого , 17:36
      У "Vodafone-Україна" висунули бойовикам ультиматум
       24 січня , 21:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук