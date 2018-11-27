Як дотримуватися правильного харчування поза домом

Харчуватися вдома здоровою їжею нескладно – купуйте здорові продукти, готуйте самі та їжте. Та як бути, коли ви харчуєтеся у кафе чи ресторанах?

Про це пише дієтолог Альбіна Комісарова в Instagram.

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Варто розуміти, що поза домом потрібно шукати збалансовану, різноманітну їжу з помірним вмістом жирів, цукру та солі.

Дієтолог радить наступне:

1. Дотримуйтесь балансу протягом дня

Якщо ви щільно пообідали, то обирайте легку вечерю або навпаки.

Обирайте продукти зі здорових груп харчування – білкові, цільнозернові, овочі/фрукти, молочні продукти з низьким вмістом жиру. До прикладу, риба з овочами, печена картопля.

Утримайтеся від замовлення всіх страв одночасно. Можливо, після основної страви ви не захочете десерту.

2. Уникайте продуктів з високим вмістом жирів, солі, цукру

Навіть такі продукти як салат, може містити майонез, паніроване м'ясо та жирний сир.

Просіть замінити страву, до прикладу, скажіть офіціанту прибрати зі страви чипси, замінити томатний соус на вершковий або запекти рибу замість обсмажування.

На десерт обирайте фрукти, сорбети, йогуртові десерти замість шматка торта. Можна також брати один десерт на трьох.

3. Контролюйте порцію

Дослідження показують, що люди з'їдають більше їжі і напоїв, якщо пропонують великі порції. Тому попросіть половину порції у закладі, а іншу половину візьміть з собою.

Обирайте менші порції і додавайте до неї порцію салату.

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