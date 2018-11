Як дотримуватися правильного харчування поза домом

Питаться дома здоровой пищей несложно. Покупай здоровые продукты, сам готовь, ешь и все отлично. Но что делать, если дома вы только спите, а питаетесь в ресторанах? Как выбрать здоровую еду ВНЕ ДОМА? Какую еду мы ищем? ️Сбалансированную, разнообразную, с умеренным содержанием жиров, соли и сахара. И как это сделать? Следующие правила вам помогут: ️Соблюдайте баланс в течение дня! Выбирайте легкий ужин, если вы уже плотно поели в обед. Или, наоборот, если знаете, что вечером предстоит встреча с сытным ужином - не переедайте в течение дня. Выбирайте сбалансированные блюда, включающие продукты из здоровых групп питания: белковые, цельнозерновые, овощи/фрукты, молочные продукты с низким содержанием жира. Например, запеченная рыба с большим количеством овощей и печеный картофель. Не заказывайте все и сразу! Если вы голодны, вам захочется и закуски и основное блюдо и десерт. Но, возможно, уже после закуски вы поймете, что десерт был лишним. ️Избегайте продуктов с высоким содержанием жиров, соли, сахара Помните, что здоровые с виду продукты могут содержать большое количество калорий: салат может быть заправлен майонезом, содержать панированное мясо, сухари и жирный сыр. Не бойтесь менять блюда! Мне довелось брать интервью у ресторатора @restroman и он сказал, что без проблем вам могут убрать сухари/чипсы из блюда, заменить сливочный соус на томатный или запечь рыбу, вместо обжарки. Вместо куска торта, на десерт выбирайте фрукты, сорбеты, йогуртовые десерты. Если нет возможности или умираюхочуторт, берите десерт на двоих-троих. Я так и делаю) ️Контролируйте порцию! Исследования показывают, что люди съедают больше еды и напитков, если предлагают большие порции. Вы вполне можете попросить 1/2 порции или взять 1/2 с собой «на потом», поделиться едой с друзьями. Многие кафе/рестораны предлагают порции на выбор. Выбирайте меньшую порцию и добавляйте к ней порцию салата. ️Хотите продолжение и пример что взять в фастфуде/из дома? Тогда оставьте любой комментарий

