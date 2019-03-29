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      Як двоє студентів почали виробляти арахісову пасту й стали найкращими в Україні: історія успіху

      Теорія великого виклику 205 Читать новость на русском

      Ви бачите їх щодня, перетинаєтеся з ними на вулиці, працюєте в одному офісі, стоїте в черзі по каву. Вони мріють, ризикують, падають, але не зупиняються. Змінюють себе і змінюють світ. І досягають вершин. У них своя історія, свій секрет і своя теорія. Гості сьогоднішньої програми "Теорія великого виклику" – співзасновники компанії з виробництва арахісової пасти ТОМ Михайло Бойко та Юрій Фітьо.

      Вони рівняються на світових лідерів і вже встигли стати прикладом для послідовників. Впевнено завоювали український ринок і регулярно збільшують поставки до Європи. А все розпочалося з дружби та подорожі за океан.

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      Як виникла ідея створити компанію

      Михайло Бойко: Вчилися ми на політології в Львівському національному університеті імені Івана Франка. На другому курсі поїхали по студентській програмі в США. Пробули там чотири місяці, у вересні повернулись на навчання. Через велику кількість вільного часу і енергії, яку треба було кудись дівати, вирішили зайнятись якоюсь підприємницькою діяльністю.


      Співзасновники ТОМ у США 

      Тарас Фітьо: Чому саме арахісова паста? Це, мабуть, пов'язано з тим, що ми повернулись з Америки, а там вона була на слуху. Ми її вживали, вона нам дуже подобалась. Головне, що поверхневий аналіз ринку показав нам, що цей ринок пустий. Тобто, ця ніша – вільна.

      Тарас Фітьо: Першу партію арахісової пасти виготовили у 2011 році. Купили кухонний комбайн й поїхали до моїх батьків за місто. Там в духовці посмажили якусь кількість арахісу, попробували перемолоти.

      Михайло Бойко: Зробили там декілька сотень баночок. Тоді у Львові якусь подію організували у часі Різдва. Ми там продали це все швиденько і зрозуміли, що відгуки – дуже хороші.


      Всі процеси, які зараз є в компанії, раніше хлопці контролювали самі

      Тарас Фітьо: Мені так відклалось в пам'яті, що перші наші клієнти – це були старші люди. Майже у 70% випадків вони говорили, що бачили це в якомусь фільмі, тому й треба спробувати.

      Спочатку все робили самі. Готували та смажили арахіс, мололи його, фасували в баночки, клеїли етикетки, пакували замовлення, відправляли на "Новій пошті". Тож коли зараз працівник говорить про певні недоліки – що щось треба змінити чи вдосконалити, мені легко його зрозуміти,
      – додав Тарас.

      Михайло Бойко: Зараз ми би все робили по-іншому, звісно. Маючи знання і досвід. Тоді ж бували всякі проблеми: щось невчасно доставили чи інший смак привезли. Але маємо концепцію, яка дуже гарно працює: не конфліктувати.

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      Михайло Бойко: Для назви компанії взяли перші літери імен засновників. Цей бізнес ми починали втрьох. Та через рік чи два від створення третій хлопець відійшов, якось ми не зійшлись з ним.

      Про постійне навчання та вдосконалення

      Михайло Бойко: Після закінчення університету ми поступили в аспірантуру: думали, що будемо науковцями. Але не так сталося. Коли почали виробляти пасту, то домовилися, що зробимо цю справу крутою й будемо першими в Україні. Почали просто банально дивитися на лідерів ринку в світі, як вони це роблять. Дивилися їхні лекції на каналах в Youtube, трансляції з виробництва.


      На сайті українського виробника представлена арахісова паста 17 смаків

      Михайло Бойко: Подивились, як в них все відбувається, які є рецепти, як все працює. В мене батьки лікарі, в Тараса – працюють в освітній сфері. Підприємницького контексту взагалі не було: ні знань, ні досвіду. Мабуть, ми зробили на своєму шляху всі помилки, які тільки могли зробити.

      Тарас Фітьо: Одного разу ми взагалі спалили 200 кілограмів арахісу.

      Впродовж декількох років ми не розуміли, як формуються всі ці процеси, собівартості, ціни. Та книжки, Youtube-канали та спілкування з живими людьми дало нам змогу навчитись цього у максимально короткі терміни,
      – пояснив Михайло.

      Тарас Фітьо: Зараз же ми якраз запустили п'ять нових смаків. В нас є авторські рецепти. Крім цього, займаємося також редизайном всіх етикеток.

      Чому у хлопців немає офісу та як працює виробництво

      Михайло Бойко: Декілька років тому трохи комплексував щодо того, що у нас є компанія, але немає офісу. Проте пізніше зіштовхувався з багатьма випадками, особливо у США, де до цього ставляться значно простіше. Члени компанії збираються в якомусь місці раз на три місяці, наприклад, й обговорюють плани на майбутнє.

      Михайло Бойко: Я взяв за зразок цю модель, адаптував її під нас і бачу, що це чудово працює. Але ми не зарікаємося. Якщо завтра в нас з'явиться потреба в фізичному офісі, він у нас буде.

      Михайло Бойко: На виробництво приїжджаю не часто. Тому що в мене є прекрасний друг і партнер Тарас. Це – його область відповідальності. За останніх півроку я на виробництві був лише один раз, у мені там немає потреби.

      Засновник компанії ТОМ
      Тарас Фітьо

      Тарас Фітьо: В пікове навантаження маємо можливість пакувати 1000-1100 замовлень в день. Це роблять чотири людини. Тобто в середньому, 300-500 замовлень на одного працівника. Але є й особливості, сезонність та дуже великі перепади, тож ми мусимо підлаштовуватись під різні умови.

      В нас в команді загалом працює 50 людей по всій Україні. Наші менеджери можуть бути в Тернополі, в Рівному, в Києві, в Одесі, у Львові. Це така модель, яка працює вже декілька років й дуже гарно працює, ми задоволені,
      – зазначив Бойко.

      Михайло Бойко: Ми експортуємо продукцію в десять країн Європи. Серед них –  Словаччина, Німеччина, Угорщина. Ми це робимо від приватного лейбла. Адже про ТОМ в світі, звісно, ще не знають. Проте це – в планах на наступні роки.

      Засновник компанії ТОМ
      Михайло Бойко

      Михайло Бойко: Є гарна американська приказка: якщо тобі дадуть сім годин для того, щоб зрубати дерево, потрать шість годин для того, щоб подумати, як це зробити, а годину – роби. Тому моя порада: робіть обов'язково, але лише тільки тоді, коли відчуваєте, що не можете цього не робити.

      Юрій Фітьо: Не починайте з якогось великого асортименту. Почніть з одного чи двох продуктів, доведіть їх до ідеального вигляду. Це легше буде зробити й ви зразу побачите ефект. Це зарядить вас для подальшої роботи.

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Новини України Теорія великого виклику Новини Львова Бізнес
      Джерело: 24 канал
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