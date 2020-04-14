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      Як ефективно просувати медичний бізнес в мережі? Онлайн-конференція Marketing Medical Day

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      Онлайн-конференція Marketing Medical Day

      Традиційний маркетинг не працює в медичній сфері. Чому так, який же маркетинг працює, і як максимально ефективно просувати в мережі медичний бізнес – розкажуть найкращі експерти і професіонали на безкоштовній онлайн-конференції Marketing Medical Day, яку проводить Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts 17 квітня.

      Якщо ви керівник клініки або тільки збираєтеся почати свій бізнес в медичній сфері, маркетолог або топ-менеджер медичного закладу, фахівець, який просуває клініки – ця конференція для вас.

      Вас чекає 13 практичних доповідей від успішних маркетологів і маркетинг директорів медичних компаній. З доповідей ви дізнаєтеся як просуваються в інтернеті Synevo, Мати та дитина, Лелека, Добробут, IVR, Клініка Вихідного дня, Helsi та інші найбільші компанії. Також своїм досвідом і напрацюваннями поділяться експерти в просуванні медичного бізнесу – Антон Воронюк (WebPromoExperts), Олександр Власов (Medmarketing), Наталья Тулінова (здорові комунікації), Олександр Рись (SendPulse) та інші практикуючі фахівці.

      На конференції ви дізнаєтесь: 

      • як вибудовувати ефективний інтернет-маркетинг в медицині в 2020 році;
      • чому ж традиційний маркетинг не працює в цій сфері;
      • як залучити й утримати клієнтів;
      • які інструменти комунікації з клієнтами використовувати мед. клінікам і лікарям;
      • як робити і яка ефективність YouTube для клінік;
      • як побудувати систему email-маркетингу в медичній сфері;
      • працюють кейси від кращих спеціалістів України.

      Крім цього, вас чекає панельна дискусія з трьома експертами, які поділяться своїми міркуваннями про тренди в просуванні медичного бізнесу в 2020-му році.

      Коли і де?

      Краще, ніж можна зайнятися вдома на карантині - отримувати нові знання і прокачувати свої навички. Приготуйтеся нікуди не виходити і взяти участь в одній з кращих конференцій з маркетингу в медичній сфері.

      Marketing Medical Day розпочнеться 17 квітня о 10:00 за київським часом.

      На конференції ви можете задати будь-яке своє питання спікеру в прямому ефірі, а також придбати запис і презентації спікерів.

      Як стати учасником? Участь в онлайні безкоштовна за попередньою реєстрацією на сайті.

      Організатори та спонсори: WebPromoExperts, WebPromo, SendPulse

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