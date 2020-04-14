Як ефективно просувати медичний бізнес в мережі? Онлайн-конференція Marketing Medical Day
Традиційний маркетинг не працює в медичній сфері. Чому так, який же маркетинг працює, і як максимально ефективно просувати в мережі медичний бізнес – розкажуть найкращі експерти і професіонали на безкоштовній онлайн-конференції Marketing Medical Day, яку проводить Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts 17 квітня.
Якщо ви керівник клініки або тільки збираєтеся почати свій бізнес в медичній сфері, маркетолог або топ-менеджер медичного закладу, фахівець, який просуває клініки – ця конференція для вас.
Вас чекає 13 практичних доповідей від успішних маркетологів і маркетинг директорів медичних компаній. З доповідей ви дізнаєтеся як просуваються в інтернеті Synevo, Мати та дитина, Лелека, Добробут, IVR, Клініка Вихідного дня, Helsi та інші найбільші компанії. Також своїм досвідом і напрацюваннями поділяться експерти в просуванні медичного бізнесу – Антон Воронюк (WebPromoExperts), Олександр Власов (Medmarketing), Наталья Тулінова (здорові комунікації), Олександр Рись (SendPulse) та інші практикуючі фахівці.
На конференції ви дізнаєтесь:
- як вибудовувати ефективний інтернет-маркетинг в медицині в 2020 році;
- чому ж традиційний маркетинг не працює в цій сфері;
- як залучити й утримати клієнтів;
- які інструменти комунікації з клієнтами використовувати мед. клінікам і лікарям;
- як робити і яка ефективність YouTube для клінік;
- як побудувати систему email-маркетингу в медичній сфері;
- працюють кейси від кращих спеціалістів України.
Крім цього, вас чекає панельна дискусія з трьома експертами, які поділяться своїми міркуваннями про тренди в просуванні медичного бізнесу в 2020-му році.
Коли і де?
Краще, ніж можна зайнятися вдома на карантині - отримувати нові знання і прокачувати свої навички. Приготуйтеся нікуди не виходити і взяти участь в одній з кращих конференцій з маркетингу в медичній сфері.
Marketing Medical Day розпочнеться 17 квітня о 10:00 за київським часом.
На конференції ви можете задати будь-яке своє питання спікеру в прямому ефірі, а також придбати запис і презентації спікерів.
Як стати учасником? Участь в онлайні безкоштовна за попередньою реєстрацією на сайті.
Організатори та спонсори: WebPromoExperts, WebPromo, SendPulse
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