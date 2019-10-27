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      Як формується тариф на газ і який чинник найбільше впливає на ціну

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      Від чого залежить ціна на газ для населення?
      Від чого залежить ціна на газ для населення? / 24 канал

      Вартість газу розділена на дві частини. Але зростання тарифів на газ у 2020 році буде. Наскільки суттєвою – залежить від ціни на безпосередньо імпортний газ.

      Про це 24 каналу розповів голова експертної Ради з питань газової промисловості та ринку природного газу Леонід Уніговський.

      Читайте також: Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?

      Перша складова – тарифи газорозподільних мереж. Друга – безпосередньо ціна самого газу. Сама болюча складова, яка визначається за чотирма пунктами, згідно діючої постанови Кабміну,
       – наголошує Уніговський. 

      Уніговський зазначає: оператори газорозподільних мереж, тобто облгази, змушені підвищувати тарифи на транспортування. Середня зарплата співробітників – 5-6 тисяч гривень. А саме від цих людей залежить безпека нашого газопостачання. Тому рішення об’єктивне.

      Підвищення ціни на транспортування газу не буде суттєвим. Тарифи газорозподільних операторів збільшать на 30%. Якщо наразі за тисячу кубів була оплата 500-600 гривень, стане 540-640. В платіжках по факту зросте на 5-6% від загальної ціни,
      – розповідає Леонід Уніговський.

      Читайте також: На Україну чекають серйозні проблеми, якщо вона вчасно не відокремить ГТС

      Значно більше, за його словами, зросте ціна на сам газ. І тут все залежатиме від того, наскільки підвищиться вартість всіх складових, з яких формується кінцева вартість. Як говорить експерт, є дві обставини. Перша – спеціальні обов’язки Нафтогазу по регулюванню ціни в 2020 році закінчуються, і буде ринкова вартість.

      "Діюча постанова уряду дозволяє Нафтогазу збільшувати ціну для населення. Новий прем'єр Олексій Гончарук з цього питання поки не визначився", – зауважив Уніговський.

      При цьому, фахівець зауважує: експрем’єр Гройсман нагадав Коболєву про те, що Нафтогаз закачав газ за низькою ціною, за якою треба продавати його населенню, виконуючи спеціальні обов’язки. Але для цього потрібна окрема постанова уряду.

      Які зміни у тарифах чекають українців у 2020 році? Наприкінці 2019 року завершується контакт між Україною та Росією щодо транзиту газу через українську територію, тому вже 1 січня 2020 року сторони мають укласти нову угоду. Нещодавно президент Росії Путін заявив, що РФ готова укласти новий транзитний контракт з Україною за європейським законодавством. У Нафтогазі зазначили, що таку заяву Путін зробив через те, що Росія не вірить, що Україна встигне запровадити європейське законодавство до кінця року. Російська сторона наголошує, що підпише необхідні договори про транзит газу у разі, якщо Україна проведе анбандлінг та відокремить ГТС з управління "Нафтогазу".

      Верховна Рада підтримала створення незалежного оператора ГТС у першому читанні. Цим документом передбачено розділення транспортування, зберігання, видобутку і продажу газу (анбандлінг). Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що в газові сховища закачали майже 21 мільярд кубів, що є історичним максимумом за останні 9 років. І українці будуть у теплі.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Кабінет Міністрів України Тарифи Тарифи на газ Нафтогаз
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