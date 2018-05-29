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Як футболістка з Криму Тетяна Козиренко стала однією з лідерок збірної України

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Тетяна Козиренко
Тетяна Козиренко / UA|TV

В три роки Тетяна Козиренко почала плавати, у шість – відвідувати футбольні тренування, а в 15 років дебютувала в еліті українського жіночого футболу. В 22 роки Тетяна Козиренко – одна з лідерок жіночої збірної України з футболу.

Вона народилася у Криму в Феодосії. Її батько був підприємцем, а мама – вихователькою в дитячому садочку. Обоє у минулому займалися легкою атлетикою. Дівчина ж обрала футбольну стежку.

“Це було в 1 класі, тренер прийшов і каже, хлопці – хто хоче займатися футболом. А я питаю у класного керівника, а можна і мені прийти. Вона перепитала, і тренер дозволив … всі тоді сміялися”, – пригадує в інтерв'ю UA|TV Тетяна Козиренко.

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Спочатку дівчина тренувалася з хлопцями, а в 11 років їй запропонували перебратися до Чернігова, де була жіноча футбольна команда. Батьки погодилися відпустити її.

Вже у перших змаганнях Тетяна забила 50 голів за 9 ігор. Відтак у 15 років дебютувала у Вищій лізі чемпіонату України за чернігівську команду “Легенда”.

А також почала виступати за національну збірну U-17. У складі збірної U-17 Козиренко двічі вигравала срібло міжнародного турніру в Сочі, виходила в еліт-раунд чемпіонату Європи.

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В офіційних матчах за національну збірну Тетяна забила 5 голів і заробила 4 пенальті, які успішно реалізувала капітан збірної Дарина Опанащенко. У третьому поєдинку кваліфікації ЧС-2019 проти збірної Хорватії Таня забила 2 з 3 голів.

У свої 22 роки футболістка встигла пограти в 5 клубах. Виступала за клуби в Україні, Туреччині, Білорусі, Литві. Зараз грає за турецький клуб. Однак невдовзі може змінити як клуб, так і чемпіонат.

“У мене є пару пропозицій з Європи, Туреччини, але мені здається, що моє серце не хоче там грати”, – говорить спортсменка.

Таня живе футболом і всім, що з ним пов’язано, дуже ображається, коли говорять, що футбол – це не жіноча справа. Вона сподівається, що проведення в Києві жіночої ЛЧ змінить думку деяких українців про це.

Дівчата теж вміють грати в футбол не гірше, ніж хлопці,
– переконана футболістка.

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Спортсменка вважає, що дівчата набагато витриваліші за хлопців і менше симулюють під час гри.

Зараз вона – гравець жіночої національної збірної України з футболу і мета спортсменки – голосно заявити про себе в цьому виді спорту.

Нагадаємо, збірна України проведе два матчі відбору на Кубок світу у Львові. 8 червня українки зіграють зі збірною Данії, а 12 червня – зі шведками.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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