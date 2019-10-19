06:37
19 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Трамп наслідує Путіна. Іспанський сором Навального
      Вєсті Кремля
      21:43, 18 жовтня
      Вєсті.UA: Молоток Зеленський. "Юзік" підробляє касиром
      Вєсті.UA
      21:22, 18 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Як герой війни затримав злочинця у Львові: неймовірна історія українського військового

      60 Читать новость на русском

      Військовий Ігор Галушка випадково натрапив на злодія, якого три доби шукала вся львівська поліція. У вихідні зловмисник тяжко поранив ножем пасажира у трамваї. Постраждалий досі у лікарні, а злочинець нарешті в поліції.

      Ветеран війни Ігор показав журналістам місце, де ввечері провів "спецоперацію" із затримання злочинця. Разом з товаришами саме виходив із закладу, коли поруч пройшов чоловік, який видався знайомим.

      Читайте також: У Києві на ходу спалахнув тролейбус із 40 пасажирами всередині: фото, відео

      Три дні до цього Ігор став свідком ножової бійки у трамваї. Злодії намагалися викрасти у дівчини мобільний, аж раптом один із пасажирів спробував їм перешкодити. За це отримав ножем, а самі злочинці одразу втекли.

      Він пройшов до задніх дверей розвернувся, плюнув на людину, з якою був конфлікт, почалась копанина. Далі я побачив лезо в руці і удар правою рукою, в якій тримав ніж,
      – пригадав ветеран війни Ігор Галушка.

      Ігор Галушко
      Ігор Галушка

      Поранений зараз на лікуванні, а точне місце його перебування правоохоронці не розголошують. Злодіїв же три дні марно шукала поліція. Зараз затриманий перебуває у райвідділку й очікує на обрання запобіжного заходу.

      За фактом було відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років,
      – повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

      Сам герой скромно вважає, що так мав би вчинити кожен. Казав, якби не товариші, подвиг навряд чи вдався б. "Я, напевно, так вихований. По-друге, я беру собі за девіз не бути байдужим, бо насправді байдужість гірше зради", – додав ветеран війни Ігор Галушка.

      Ветеран війни
      Ветеран війни готується до "Ігор нескорених"

      Ігор Галушка ветеран батальйону "Азов" у 2016 році отримав важке кульове поранення у голову. Після якого на чоловіка чекала тривала реабілітація. Ігор наново вчився говорити та ходити. Сьогодні ж зі збірною України готується до виступу міжнародних "Іграх нескорених".

      blog_ava
      Перший в історії вихід у космос жінок-астронавток закінчився успішно
      сьогодні
      809
      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Львова Кримінал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Гвоздик – Бетербієв: онлайн-трансляція чемпіонського бою
      сьогодні , 03:30 Гвоздик – Бетербієв: онлайн-трансляція чемпіонського бою
      Юрій Семенюк 626
      Марлен Шкандаль про війну, політиків, підарас*в і вміння думати
      18 жовтня , 21:01 Марлен Шкандаль про війну, політиків, підарас*в і вміння думати
      Євгенія Мазур 984
      Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      18 жовтня , 20:30 Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      Іван Яковина 1167
      "Перемога Туреччини": що пишуть західні ЗМІ про призупинку операції Ердогана в Сирії
      18 жовтня , 20:01 "Перемога Туреччини": що пишуть західні ЗМІ про призупинку операції Ердогана в Сирії
      Світлана Попова 1043
      Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?
      18 жовтня , 19:46 Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?
      Микола Давидюк 1269
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук