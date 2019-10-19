Як герой війни затримав злочинця у Львові: неймовірна історія українського військового

Військовий Ігор Галушка випадково натрапив на злодія, якого три доби шукала вся львівська поліція. У вихідні зловмисник тяжко поранив ножем пасажира у трамваї. Постраждалий досі у лікарні, а злочинець нарешті в поліції.

Ветеран війни Ігор показав журналістам місце, де ввечері провів "спецоперацію" із затримання злочинця. Разом з товаришами саме виходив із закладу, коли поруч пройшов чоловік, який видався знайомим.

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Три дні до цього Ігор став свідком ножової бійки у трамваї. Злодії намагалися викрасти у дівчини мобільний, аж раптом один із пасажирів спробував їм перешкодити. За це отримав ножем, а самі злочинці одразу втекли.

Він пройшов до задніх дверей розвернувся, плюнув на людину, з якою був конфлікт, почалась копанина. Далі я побачив лезо в руці і удар правою рукою, в якій тримав ніж,

– пригадав ветеран війни Ігор Галушка.



Ігор Галушка

Поранений зараз на лікуванні, а точне місце його перебування правоохоронці не розголошують. Злодіїв же три дні марно шукала поліція. Зараз затриманий перебуває у райвідділку й очікує на обрання запобіжного заходу.

За фактом було відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років,

– повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Сам герой скромно вважає, що так мав би вчинити кожен. Казав, якби не товариші, подвиг навряд чи вдався б. "Я, напевно, так вихований. По-друге, я беру собі за девіз не бути байдужим, бо насправді байдужість гірше зради", – додав ветеран війни Ігор Галушка.



Ветеран війни готується до "Ігор нескорених"

Ігор Галушка ветеран батальйону "Азов" у 2016 році отримав важке кульове поранення у голову. Після якого на чоловіка чекала тривала реабілітація. Ігор наново вчився говорити та ходити. Сьогодні ж зі збірною України готується до виступу міжнародних "Іграх нескорених".