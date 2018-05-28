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Як харчуються довгожителі: 4 прості правила

4637 Читать новость на русском
Правила довгожителів
Правила довгожителів / 2ch.hk

У країні довгожителів Китаї культ їжі піднесений до рангу найбільшого з мистецтв. І не дарма – щоденний раціон може подовжити або скоротити життя.

Ось кілька простих правил, за якими живуть жителі Піднебесної, передає Тopchinatravel.

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Режим харчування

Режим харчування тут – основа основ. За стіл усі сідають тричі на день і в певний час. Зокрема, о 12:00 настає обід – спожита їжа найкраще засвоюється. Для сніданку, обіду і вечері найкраще обирати невеличку тарілку і їсти, не поспішаючи.

Шлунок – не смітник

Проста істина – у шлунок не можна кидати що попало, зокрема, змішувати білки з вуглеводами. Це допоможе позбутись важкості у шлунку та здуття живота у старшому віці.

Культ рису

Рис – невід'ємна частина будь-якого китайського частування, адже злакова культура відіграє велику роль в оздоровленні людського організму.

Табу на деякі продукти

Китайці не їдять звичних для європейців хліба, сиру, масла та не люблять каву і молоко. Зате вони прославились китайськими чайними церемоніями.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Поради
Джерело: 24 Канал
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