Як лінь пов'язана з діабетом: відповідь медиків

Два тижні лежання на дивані чи загалом низької фізичної активності запускають в організмі розвиток цукрового діабету у людей із зайвою вагою.

Про це заявили вчені з Університету Макмастера в канадському Онтаріо, передає Мedikforum.

Медики нагадують, що ті, хто страждає від ожиріння, входять у групу ризику розвитку діабету. Брак фізичних навантажень позбавляє людей з надмірною вагою можливості контролювати рівень цукру у крові.

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Рівень цукру у людей, які проходять менш, ніж 1000 кроків на добу протягом двох тижнів, починає рости.

І повторна активність після періоду пасивного способу життя не відновлює міцне здоров'я, негативний ефект сидячого способу життя може спостерігатися дуже довго.

Не лежіть на дивані – прогуляйтесь парком

Через це також утворюється резистентність (стійкість) до інсуліну, яка і є причиною діабету другого типу.

Люди, які через певну хворобу лежать дома на дивані або у лікарні, можуть через низьку рухливу активність почуватись ще гірше. Адже низька активність провокує стрибки цукру у людей.

Що таке цукровий діабет?Це група ендокринних захворювань, що розвиваються внаслідок абсолютної чи відносної недостатності гормону інсуліну, появи інсулінорезистентності, внаслідок чого виникає гіперглікемія — стійке підвищення рівня глюкози у крові.

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