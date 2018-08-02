22:07
2 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
28°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 17°C
  • субота
    27°C 18°C
  • неділя
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Космічний "прорив" Рогозіна. Гравітаційна аномалія РФ
Вєсті Кремля
20:57, сьогодні
Вєсті.UA. Таємниці Верховної Ради. Мандрівник Ляшко
Вєсті.UA
20:56, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Як лінь пов'язана з діабетом: відповідь медиків

504 Читать новость на русском
Два тижні на дивані запускають в організмі діабет
Два тижні на дивані запускають в організмі діабет / catmotya.blogspot.com

Два тижні лежання на дивані чи загалом низької фізичної активності запускають в організмі розвиток цукрового діабету у людей із зайвою вагою.

Про це заявили вчені з Університету Макмастера в канадському Онтаріо, передає Мedikforum.

Медики нагадують, що ті, хто страждає від ожиріння, входять у групу ризику розвитку діабету. Брак фізичних навантажень позбавляє людей з надмірною вагою можливості контролювати рівень цукру у крові.

Читайте також: Чи корисно їсти гриби: цікаві факти

Рівень цукру у людей, які проходять менш, ніж 1000 кроків на добу протягом двох тижнів, починає рости.

І повторна активність після періоду пасивного способу життя не відновлює міцне здоров'я, негативний ефект сидячого способу життя може спостерігатися дуже довго.

Цукровий діабет може розвинутись через пасивний спосіб життя

Не лежіть на дивані – прогуляйтесь парком

Через це також утворюється резистентність (стійкість) до інсуліну, яка і є причиною діабету другого типу.

Люди, які через певну хворобу лежать дома на дивані або у лікарні, можуть через низьку рухливу активність почуватись ще гірше. Адже низька активність провокує стрибки цукру у людей.

Що таке цукровий діабет?Це група ендокринних захворювань, що розвиваються внаслідок абсолютної чи відносної недостатності гормону інсуліну, появи інсулінорезистентності, внаслідок чого виникає гіперглікемія — стійке підвищення рівня глюкози у крові.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Діабет Лікування Медицина Ожиріння
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Євросоюз визнає Україну так званою "безпечною третьою країною", але чи так це?
сьогодні, 22:01 Євросоюз визнає Україну так званою "безпечною третьою країною", але чи так це?
Блог Медіа
ТОП-5 безрамкових смартфонів, що дешевші за відомі бренди
сьогодні, 21:03 ТОП-5 безрамкових смартфонів, що дешевші за відомі бренди
Як Новинський війною погрожує, і чому Порошенко не позбавляє його громадянства
сьогодні, 21:00 Як Новинський війною погрожує, і чому Порошенко не позбавляє його громадянства
Дмитро Гнап
"Місія неможлива: Фолаут" — шостий вдалий фільм про пригоди Ітана Ханта
сьогодні, 19:30 "Місія неможлива: Фолаут" — шостий вдалий фільм про пригоди Ітана Ханта
Юлія Ліпенцева
Скандальний відпочинок у Хорватії: як депутати і чиновники на дітях піарилися
сьогодні, 19:00 Скандальний відпочинок у Хорватії: як депутати і чиновники на дітях піарилися
Дмитро Гнап
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук