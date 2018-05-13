Як Ломаченко та Лінарес побували у нокдауні: відео
Василь Ломаченко та Хорхе Лінарес під час бою побували на ринзі. Однак якщо українець після нокдауну у 6 раунді зумів продовжити бій, то Лінарес у 10 раунді припинив поєдинок.
Ломаченко переміг Лінареса технічним нокаутом у став новим чемпіоном WBA у легкій вазі.
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До шостого раунду Ломаченко переважав суперника за очками, однак у шостому раунді у лівші Лінареса пройшов чіткий прямий удар правою рукою у обличчя Ломаченка. Василь не зумів заблокувати удар і опинився на ринзі. Однак одразу підвівся.
Відео нокдауну Ломаченка у шостому раунді
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Натомість у 10 раунді вже серія ударів пройшла у Ломаченка. Фінальним став удар по печінці, після чого Лінарес впав на ринг із зігнутими у колінах ногами і вже не зумів продовжити бій.
Відео нокауту Лінареса і перемоги Ломаченка