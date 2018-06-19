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Як Меган: ведуча премії MTV Movie Awards здивувала глядачів несподіваним образом

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Ведуча премії MTV Movie Awards здивувала глядачів несподіваним образом Меган Маркл
Ведуча премії MTV Movie Awards здивувала глядачів несподіваним образом Меган Маркл / Фото із соцмереж

У США відбулось щорічне нагородження знаменитостей відзнакою MTV Movie Awards. Гламурний захід відзначився курйозними ситуаціями, зокрема, ведуча Тіффані Хеддіш вийшла на сцену у весільному образі Меган Маркл.

18 червня в США відбулось урочисте вручення премії MTV Movie Awards. Захід відвідали сотні голлівудських зірок, деякі з яких отримали пам'ятні відзнаки в формі поп-корну. Однак не самі нагороди запам'ятались учасникам шоу, а незвична поява комедійної акторки Тіффані Хеддіш.

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Зірка не просто була запрошеною гостею, а виконувала роль ведучої церемонії. На початку шоу Тіффані Хеддіш з'явилась на сцені MTV Movie Awards у весільному вбранні, пошитому за мотивами сукні герцогині Сассекської Меган Маркл. Окрім цього, зірка вбрала фату, завершивши образ пародії. Таким несподіваним образом вона приголомшила всіх присутніх в залі.

Меган не єдина, хто може гарно виглядати в цій сукні. Вона з мого райончика, тому я можу це зробити,
– кумедно пояснила Тіффані Хеддіш.

 

 

Це не єдина курйозна сцена за участю Тіффані Хеддіш, яка повеселила знаменитостей на MTV Movie Awards. Під час церемонії ведуча виконала пісню американської реп-виконавиці Cardy B, відтворивши один із її образів під час вагітності. 

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Меган Маркл Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Курйозні новини Кіно Нагороди
Джерело: 24 Канал
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