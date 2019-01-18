Як місяць народження впливає на людину: тільки наукові дослідження

Вчені зібрали докази того, як час народження дитини впливає на її розвиток, а значить і на подальше життя.

Про це пише The Time.

Читайте також: Як кількість сексуальних партнерів впливає на міцність шлюбу

На формування плоду в утробі матері впливає безліч факторів, перш за все – харчування матері. Діти, зачаті в періоди голоду, ростуть слабшими, ніж покоління, яке народилися в достатку. Але навіть в розвинених країнах, де їжа багата, недолік білка, вітаміну C і вітаміну D може викликати затримку розвитку мозку, проблеми з серцем і кістковою тканиною зародка.

Сезонні віруси, такі як грип, шкодять здоров'ю не тільки матері, але й дитини. Вагітність в зимовий час з коротким днем ​​і найдовшою ніччю підвищує ризик виникнення у матері сезонного афективного розладу (зимової депресії), яке означає схильність малюка до депресій через недостатнє вироблення серотоніну.

Навколишнє середовище в перші місяці життя істоти має важливий вплив на весь організм. Як підтвердили експерименти на мишах, народжені взимку гірше адаптувалися до зміни освітлення з літнього на зимовий, що виливалося в більш низький апетит і слабку активність в порівнянні з побратимами, народжені влітку – ті прекрасно звикали до зими.

Вчені провели десятки досліджень і дійшли до таких висновків:

Весна

Народжені в березні, квітні і травні мають найвищі показники гіпертимії (загального оптимістичного настрою). Гіпертіміки більше за інших схильні розглядати падіння, як прелюдію до чергового зльоту. Але, згідно з дослідженням здоров'я 52 тисяч чоловік (Великобританія, 2012 рік), народжені в травні також є рекордсменами по клінічній депресії. А найнижчі шанси на розвиток цього захворювання – у народжених в листопаді.



Люди, які народилися весною, мають високий ризик захворіти на депресію

Літо

Літні іменинники схильні до перепадів настрою, офіційно це має назву циклотимія. Крайня стадія циклотимии – біполярні розлади, маніакально-депресивний психоз (МДП). Але у цьому випадку ситуація схожа на дію щеплення: вводять трохи збудників хвороби, і це допомагає організму побороти сильнішу атаку бактерії або вірусу. Так і тут: легкі перепади настрою вберігають від серйозних "гойдалок" – найнижча захворюваність біполярним розладом зафіксована у народжених в серпні.

Читайте також: Вчені показали, як відчувають емоції люди хворі на шизофренію



Люди, які народилися влітку мають часті перепади настрою

Осінь

Осіннім дітям, народжені на піку продуктового достатку, пощастило: у них також сприятливі світлові умови (відповідно, низький ризик депресії), вони також рідше страждають біполярними розладами. Їхня проблема – схильність до дратівливості.



Народженні восени мають високий рівень дратівливості

Зима

Зимовим пощастило найменше: у них висока схильність до депресій, біполярних розладів та ризвитку шизофренії. На щастя – їх не так легко роздратувати, як осінніх, а ще, згідно з дослідженням біографій 300 знаменитостей, зимові іменини підвищують ймовірність прославитися. Народжені в холодну пору року також демонструють велику креативність і винахідливість при вирішенні завдань.



Люди, які народилися взимку, мають високий шанс прославитися

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.