Як моделі готуються до грандіозного шоу Victoria's Secret

Зірки білязняного бренду Victoria's Secret вже перебувають в солодкому передчутті прийдешнього показу у Нью-Йорку. Менше ніж через місяць найкращі моделі бренду зберуться в столиці моди, щоб представити спокусливі новинки.

Якщо представники шоу займаються всіма головними організаційними моментами, то моделі Victoria's Secret посилено працюють над своїми стрункими формами у спортивних залах. Майже щодня такі "ангели" білязняного бренду як Ельза Госк, Ромі Стрейд, Жасмін Туск, Жозефін Скрівер, Лаіс Рібейро та багато інших проводять свій час у спортзалах.

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Деякі з них діляться зі своїми підписниками відеокадрами з тренувань лише в Instagram-Stories, інші ж залишають якісні ролики у своїх профілях в Instagram.

Пропонуємо переглянути найяскравіші кадри, щоб отримати чудову порцію мотивації та натхнення для власних фітнес-тренувань.