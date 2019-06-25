Як Москва за 200 років зробила Крим споконвічно російським

Поки українці на всіх фронтах відстоюють єдність країни і виборюють санкцій для країни-агресора, в окупованому Криму російські релігійні війська все активніше пропагандують ідеї "русского міра" та "ісконно рускіх зємєль".

Зокрема, росіяни заперечують історичний факт, що кримські татари жили на півострові задовго до того, як Москва вирішила зробити Крим російським. Журналісти 24 каналу поринули у 200-літню історію, аби нагадати наслідки Кремлівської пропаганди.

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Російська пропаганда

17 червня кримські віряни відзначають День Святого духа хресною ходою у гори. Підніматися на вершину нелегко. Та ще важче вірити у відверту брехню під час молебні.

Татари вже стільки років приходять сюди. Чому вони на вершині гори Еклізі-Бурун здійснюють намаз. Чого сюди ходити,

– заявив протоієрей Російської православної церкви в Україні Дмитро Кротков.



Кримські татари піднімаються на Еклізі-Бурун

Дійсно, Еклізі-Бурун звучить як "ісконно русская" назва вершини гори Чатир-Даг. Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва зростала у Керчі. Проте її родина 45 років не мала права відвідувати Крим. Коли ж у 1989 році вдалося повернутися на батьківщину, про історію і культуру її народу говорили лише назви гір та річок.

Радянська влада, після того як виселили кримських татар, почала перейменовувати назви міст і сіл. Наприклад, на Земляничне,

– пояснила Севгіль.

Відтак безліч селищ були стерті з лиця землі, а у містах жили переважно прорадянсько-налаштовані росіяни. Які до кримського корінного народу ставилися, як до злочинців.

Звичайно, доводилося стикатися з проблемами щодо працевлаштування. У школі також до кримських татар було таке ставлення, як до людей, близьких до терористичних організацій,

– наголосила Севгіль Мусаєва.

Перша анексія Криму та штучна колонізація росіянами

У СБУ продовжили практику КДБ, приписуючи кримським татарам сепаратизм. Так було аж до 2014 року. Кандидат історичних наук та журналіст "Радіо Свобода" Сергій Громенко заявив, що у 1783 році, під час першої анексії Криму, він не вважався ісконно російською землею. На його думку, для цього не було жодних підстав. Ба більше, понад 95% населення Криму складали кримські татари.



Депортація кримських татар

Згодом наприкінці 18 століття Москва обклала нечуваними податками кримських татар, змушуючи їх покидати землю у пошуках кращого життя. Тоді ж почалася штучна колонізація Криму росіянами.

Там просили поселитися відставних солдатів. До них привозили дівчат з центральних губерній. На папірцях писали їхні імена, тоді солдат витягував папірець. Яке ім'я витягнув, отака тобі й буде за дружину,

– зазначив Громенко.

Росіянам на посушливих землях було важко прижитися. Переселенців, які намагалися повернутися додому, арештовували. Кількість росіян у Криму не перевищувала статистичну похибку. Це тривало до 1939 року.

У часи Другої світової війни Сталін висував як одну з умов союзу з Гітлером – передання проливів Босфор і Дарданели у руки радянського союзу,

– сказав кандидат історичних наук Андрій Іванець.

Друга хвиля депортації

Після звільнення Криму від фашистів, Сталін готувався до військової операції проти Туреччини. Як нагадав Іванець, понад 200 тисяч кримських татар були виселені з домівок. Під час депортації загинуло 46% кримських татар. Вимушену еміграцію з Криму пережила й журналістка журналу "Новое Время" Ольга Духніч. Хоча й пам'ятає часи, коли різні народи співіснували мирно.

Всі діти були однакові. У нашому класі були і кримські татари, і українці, і росіяни. У дитинстві нікого з нас це не бентежило, чесно кажучи. А вже у студентські роки я почала помічати упереджене ставлення,

– додала Духніч.

Зрештою і Севгіль Мусаєва, і Ольга Духніч останні п'ять років живуть і працюють у Києві. Не маючи змоги відвідати рідний дім.

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До слова, парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, що передбачає змінення санкційного механізму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. Російська Федерація вже заявила про наміри повернутись до роботи в асамблеї, а Україна, на знак протесту, заявила про тимчасове зупинення роботи власної делегації.