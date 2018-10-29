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      Як можна попередити інсульт: поради від МОЗ

      1217 Читать новость на русском
      Як можна попередити інсульт
      Як можна попередити інсульт / depo.ua

      29 жовтня – Світовий день боротьби з інсультом, який посідає друге місце у переліку головних причин інвалідності та смерті у світі та в Україні. Лише у нашій країні щороку стається до 150 тисяч інсультів.

      Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

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      Інсульт – що це?
      Це гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку, яке м оже спричинити:
      - параліч кінцівок;
      - втрату зору;
      - порушення ходи, мови та психічних функцій.

      Та попри це, інсульт можна попередити, адже близько 90% інсультів пов'язані з певними факторами ризику. Аби уникнути інсульту, варто їх зменшити та вести здоровий спосіб життя.

       
      Інсульт – фактори ризику:
      - артеріальна гіпертензія;
      - дисліпідемія;
      - нездорове харчування;
      - захворювання серця (наприклад, миготлива аритмія);
      - цукровий діабет;
      - куріння, ожиріння;
      - зловживання алкоголем;
      - несприятливі психосоціальні чинники;
      - недостатня фізична активність.

      Окрім того, важливо, щоб пацієнту якнайшвидше надали фахову допомогу – це збільшує шанси уникнути важких ускладнень. Невідкладну допомогу варто викликати, якщо ви помітили низку виражених симптомів.

       
      Інсульт – симптоми:

      - людина не може посміхнутися, при цьому, зазвичай, опускається кутик губ;
      - вимова нерозбірлива та плутана;
      - людина не може підняти руки вгору або одна рука занадто слабка і не ворушиться;
      - виникає слабкість або оніміння у правій або лівій частині тулуба та кінцівках;
      - іноді інсульт може проявитися тільки інтенсивним головним болем.

       

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я Поради Серцево-судинні захворювання Міністерство охорони здоров’я Профілактика захворювань
      Джерело: 24 Канал
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