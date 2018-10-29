Як можна попередити інсульт: поради від МОЗ

29 жовтня – Світовий день боротьби з інсультом, який посідає друге місце у переліку головних причин інвалідності та смерті у світі та в Україні. Лише у нашій країні щороку стається до 150 тисяч інсультів.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

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Інсульт – що це? Це гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку, яке м оже спричинити:

- параліч кінцівок;

- втрату зору;

- порушення ходи, мови та психічних функцій.

Та попри це, інсульт можна попередити, адже близько 90% інсультів пов'язані з певними факторами ризику. Аби уникнути інсульту, варто їх зменшити та вести здоровий спосіб життя.

Інсульт – фактори ризику: - артеріальна гіпертензія;

- дисліпідемія;

- нездорове харчування;

- захворювання серця (наприклад, миготлива аритмія);

- цукровий діабет;

- куріння, ожиріння;

- зловживання алкоголем;

- несприятливі психосоціальні чинники;

- недостатня фізична активність.

Окрім того, важливо, щоб пацієнту якнайшвидше надали фахову допомогу – це збільшує шанси уникнути важких ускладнень. Невідкладну допомогу варто викликати, якщо ви помітили низку виражених симптомів.

Інсульт – симптоми: - людина не може посміхнутися, при цьому, зазвичай, опускається кутик губ;

- вимова нерозбірлива та плутана;

- людина не може підняти руки вгору або одна рука занадто слабка і не ворушиться;

- виникає слабкість або оніміння у правій або лівій частині тулуба та кінцівках;

- іноді інсульт може проявитися тільки інтенсивним головним болем.

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