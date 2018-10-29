Як можна попередити інсульт: поради від МОЗ
29 жовтня – Світовий день боротьби з інсультом, який посідає друге місце у переліку головних причин інвалідності та смерті у світі та в Україні. Лише у нашій країні щороку стається до 150 тисяч інсультів.
Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.
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- параліч кінцівок;
- втрату зору;
- порушення ходи, мови та психічних функцій.
Та попри це, інсульт можна попередити, адже близько 90% інсультів пов'язані з певними факторами ризику. Аби уникнути інсульту, варто їх зменшити та вести здоровий спосіб життя.
- дисліпідемія;
- нездорове харчування;
- захворювання серця (наприклад, миготлива аритмія);
- цукровий діабет;
- куріння, ожиріння;
- зловживання алкоголем;
- несприятливі психосоціальні чинники;
- недостатня фізична активність.
Окрім того, важливо, щоб пацієнту якнайшвидше надали фахову допомогу – це збільшує шанси уникнути важких ускладнень. Невідкладну допомогу варто викликати, якщо ви помітили низку виражених симптомів.
- людина не може посміхнутися, при цьому, зазвичай, опускається кутик губ;
- вимова нерозбірлива та плутана;
- людина не може підняти руки вгору або одна рука занадто слабка і не ворушиться;
- виникає слабкість або оніміння у правій або лівій частині тулуба та кінцівках;
- іноді інсульт може проявитися тільки інтенсивним головним болем.
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