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Як можна використовувати лимон в побуті: корисні поради

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Лимони: способи використання
Лимони: способи використання / Фото з вільних джерел

Всі домогосподині знають, що лимон можна використовувати не тільки в їжі, але й завдяки цьому цитрусовому навести лад в домі.

1. Миття мікрохвильовки


Миття мікрохвильовки лимоном

Завдяки лимону можна з легкістю вимити мікрохвильовку. Для цього потрібно залити в посудину воду з дрібно нарізаним лимоном та ввімкнути на кілька хвилин режим "Підігрів". Не варто поспішати відкривати дверцята мікрохвильовки, щоб пара змогла вразити недоступні забруднення.

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Після цього достатньо лише протерти стінки техніки серветками або губкою.

2. Видалення плям


Видалення плям лимоном

Будь-яку пляму можна вивести завдяки лимону. Для цього намочіть забруднення соком цитрусового, посипте сіллю та залиште на 30 хвилин. Потім суміш змийте теплою водою і оцтом. Цей метод очищення можна використовувати навіть для делікатних тканин.

За допомогою лимона можна видалити навіть залишки іржі. Потрібно повторити процедуру, як зі звичайними плямами, кілька разів. При цьому суміш солі та лимона варто висушувати на сонці.

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Окрім цього, лимон є чудовим засобом боротьби з плямами поту. Для цього перед пранням потрібно потерти вбрання цитрусовим та додати трішки оцту. За словами експертів, це найкращий метод видалення плями.

3. Боротьба з бур'янами на дачі


Боротьба з бур'янами

Для того, щоб позбутися бур'янів на дачній ділянці, потрібно окропити їх лимонним соком. Тільки не бризкайте самі рослини, квіти чи овочі, адже від лимонної кислоти вони теж загинуть.

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4. Освіжувач повітря


Освіжувач повітря: як зробити власноруч

Мало хто знає, що завдяки лимону можна зробити абсолютно натуральний та простий освіжувач повітря. Для цього потрібно зварити шматочки лимону, охолодити розчин та залити його в оприскувач.

Теги: LifeStyle Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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