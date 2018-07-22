Як насправді звучить спів Даші Астаф'євої: відеофакт

Співачка Даша Астаф'єва, яка є однією з найсексуальніших зірок українського шоу-бізнесу, показала свої вокальні здібності без будь-якої ретуші.

Прихильники звикли до яскравих та епатажних образів Даші Астаф'євої. Окрім цього, вони полюбляють дивитись на перфоменс, в якому артистка бере участь під час концертів. Однак не всі знають, як розспівується Даша та її вокальні можливості.

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Запальна співачка вирішила показати фрагмент своєї репетиції. Даша Астаф'єва записала відео, на якому вона співає ліричну пісню. Зірка пожартувала, що всі її сусіди неодноразово чули цю композицію, адже репетиції артистка проводить не тільки в студії.

Пісня, яку знають напам'ять сусіди зверху і знизу. Раніше я співала тільки в душі, тепер тиша і наші вправи – мої друзі,

– зазначила Даша Астаф'єва.

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 22 Лип 2018 р. о 3:13 PDT

Понад 30 тисяч користувачів мережі вподобали допис Даші Астаф'євої. "З вами співає душа", "Як же гарно ви співаєте", "Зробіть, будь ласка, відеоуроки з вокалу", – захоплено написали прихильники зірки.