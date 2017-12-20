Як навчитися висипатись: два золотих правила, які повинен знати кожен

Якщо ви не можете виспатись навіть, навіть коли проводите в ліжку 7-8 годин, – це свідчить про проблеми зі сном. Є два золотих правила сну, яких варто дотримуватись, щоб бути бадьорим кожного ранку.

Лягайте спати до 23:00

Це одне із найголовніших правил здорового сну. Вчені довели, що наш організм виробляє мелатонін (гормон сну) в період з 22:00 до 24:00, тому в цьому проміжку часу легше заснути.

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Вам потрібно вирахувати, коли вам потрібно прокидатись і заснути щонайменше за 7,5 годин до цього. Лягайте спати найпізніше о 23:30, щоб за 30 хвилин ви ще встигнули заснути.

Якщо ви будете лягати пізніше, то скільки би не тривав ваш сон, а виспатись буде в рази складніше.

Цикли сну

Найголовніша таємниця висипання – це цикли сну. Всього існує 5 циклів і тривають вони по 90 хвилин, тобто 7,5 годин. Для того, щоб виспатись, ви повинні пройти всі стадії сну і спати не менше зазначених годин.

Перша стадія сну перебуває на межі між сном і неспанням. У цьому циклі вас легко розбудити за допомогою шуму чи гучних розмов поруч. Друга стадія настає тоді, коли мозкові хвилі сповільнюються, а рух очей припиняється. Третя і четверта стадія – глибокий сон, під час якого ми не бачимо сни, а всі процеси в організмі зупиняються.

П'ята стадія (або REM-стадія) потрібна мозку для обробки всієї інформації, що ви сприймали протягом дня. Саме на цій стадії і потрібно прокидатись. На цій стадії ритм серця частішає, тиск підвищується і організм сам готується до пробудження.