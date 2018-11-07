Як не допустити помилок при лікуванні ГРВІ у дитини?

Сезон садків і шкіл для дітей відкривається звуками першого дзвоника, а для батьків – першими симптомами застуди.

І якщо для першої частини населення захворіти на ГРВІ – це спосіб уникнути ранкових підйомів і домашніх завдань, то для другої – це виклик в найкоротші терміни повернути дитині гарне самопочуття і зміцнити імунітет.

В один момент навколо дитини з'являється велика кількість однолітків, які можуть бути носіями різних вірусів і бактерій. Як би батьки не намагалися, періоду адаптації не уникнути, оскільки збудників ГРВІ – сотні, та й респіраторні вірусні процеси мають загальні початкові симптоми: підвищення температури тіла, нежить, кашель, загальна слабкість. Тому ви, батьки, повинні бути максимально підготовленими.

Зіштовхуючись із дитячої застудою, батьки часто допускають деякі помилки, про які навряд чи замислюються. По-перше, вважають: якщо лікарські препарати допомогли їм при таких же симптомах, то і чаду допоможуть. Діти – це не зменшені копії дорослих. Реакції на ліки, переносимість хвороб у них є іншою, дитячою. По-друге, нерідко батьки просто намагаються позбавити малюків від симптомів застуди, тоді як потрібно боротися з причиною хвороби. Наприклад, не дуже висока температура – це нормальне явище при ГРВІ. Таким чином, організм намагається "знешкодити" вірус, зупинити його розмноження. До речі, обраний препарат для лікування ГРВІ має допомагати дитячому організму у цій боротьбі та здійснювати пряму противірусну дію на всіх стадіях розвитку інфекції. Таке формулювання, безумовно, повинно бути вказано в інструкції по застосування препарату.

Ще одна помилка мамусь-татусів (та й бабусь!) – у період хвороби чада закривати наглухо усі вікна у дитячій кімнаті та не провітрювати її. Провітрювання – важливий фактор в лікуванні застуди. Приміщення, де знаходиться дитина, необхідно провітрювати кожні дві години. У цей час бажано, щоб хворий вийшов з кімнати, аби з'явилася можливість влаштувати протяг. Зволожене повітря полегшить вихід мокротиння з бронхів і легенів.

Не варто також при ГРВІ примушувати малюка їсти. Важливо розуміти, що під час застуди дитячий організм витрачає всі сили на боротьбу з вірусами і бактеріями, тому йому важко перетравлювати їжу. Для відновлення ресурсів пропонуйте маленькому "пацієнтові" низькокалорійні, легкі страви і багато води та теплих напоїв.

Помічником батьків у боротьбі з дитячими застудами може стати лікарський препарат ІМУНОФЛАЗІД сироп. Він активно використовується в педіатрії та має механізми дії, які здатні полегшити перебіг хвороби і прискорити процес одужання. Лікарський засіб ІМУНОФЛАЗІД діє на всіх етапах ГРВІ. Маючи властивості прямої противірусної дії, ІМУНОФЛАЗІД запобігає розвитку інфекції, попереджає виникнення ускладнень.

Окрім того, ІМУНОФЛАЗІД сироп підвищує рівень стійкості організму перед вірусними і бактеріальними інфекціями, тому в сезон застуд та епідемій препарат рекомендовано застосовувати також і з профілактичною метою. Більш докладно про препарат можна дізнатися за посиланням.

Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням препарату необхідно обов’язково ознайомитись з інструкцією та проконсультуватись з лікарем. Р.П. № UA/5510/01/01 від 15.09.2016. Приказ № 973 от 15.09.2016. Виробник: Фармак, ПАТ/Тернофарм, ТОВ для "Екофарм, НПК, ТОВ", Україна.