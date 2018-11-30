Як не захворіти на рак: науковці назвали найкращий профілактичний комплекс дій

Вчені назвали комплекс які допоможуть знизити ризик розвитку злоякісних пухлин до 40% випадків. Головне, вважають наукові експерти, – це вага, рух та харчування.

Про це йдеться в результатах дослідження фахівці Всесвітнього фонду досліджень раку, передає ВВС.

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Науковці рекомендують більше часу проводити у русі. Згідно з даними вчених, 150 хвилин помірної фізичної активності на тиждень, або 75 хвилин інтенсивних навантажень, – це та норма рухів, яка захищає від розвитку раку товстої кишки, а також дозволяє тримати хорошу фізичну форму.



Фізична активність може попередити онкологічні захворювання

Зокрема, фахівці кажуть, що дорослим дуже корисно не набирати вагу, уникати напоїв, в яких міститься цукор, і алкоголю. Крім того, всі повинні прагнути бути максимально стрункими, але не допускати при цьому і сповзання в недостатній вазі.

У плані харчування необхідно максимально обмежити вживання фастфуду, оброблених продуктів з високим вмістом жиру, крохмалю або цукру, відмовитися від тютюну. Для отримання всіх необхідних організму вітамінів і мікроелементів, необхідно дотримуватися раціон зі значним вмістом в ньому овочів, фруктів, цільнозернових і бобових продуктів.

В "здорову" вагову категорію автори доповіді включають тих, чий індекс маси тіла (ІМТ, співвідношення зросту і ваги людини) вкладається в рамки від 18,5 до 25. При цьому, додають вони, значення ІМТ потрібно підтримувати як можна ближче до нижньої межі, оскільки з наближенням до позначки 25 ризик захворювання на рак збільшується.

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