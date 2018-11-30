20:40
30 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Брудний папірчик долар. Тіматі на службі в Путіна
      Вєсті Кремля
      21:43, 29 листопада
      Вєсті.UA. Порошенко проти Ляшка. Теревені Гройсмана з Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 листопада
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Медицина
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Як не захворіти на рак: науковці назвали найкращий профілактичний комплекс дій

      603 Читать новость на русском
      Як не захворіти на рак
      Як не захворіти на рак / informator.news

      Вчені назвали комплекс які допоможуть знизити ризик розвитку злоякісних пухлин до 40% випадків. Головне, вважають наукові експерти, – це вага, рух та харчування.

      Про це йдеться в результатах дослідження фахівці Всесвітнього фонду досліджень раку, передає ВВС. 

      Читайте також: Чому збільшується кількість захворювань на рак: пояснення лікаря

      Науковці рекомендують більше часу проводити у русі. Згідно з даними вчених, 150 хвилин помірної фізичної активності на тиждень, або 75 хвилин інтенсивних навантажень, – це та норма рухів, яка захищає від розвитку раку товстої кишки, а також дозволяє тримати хорошу фізичну форму.

      Фізична активність може попередити онкологічні захворювання
      Фізична активність може попередити онкологічні захворювання

      Зокрема, фахівці кажуть, що дорослим дуже корисно не набирати вагу, уникати напоїв, в яких міститься цукор, і алкоголю. Крім того, всі повинні прагнути бути максимально стрункими, але не допускати при цьому і сповзання в недостатній вазі.

      У плані харчування необхідно максимально обмежити вживання фастфуду, оброблених продуктів з високим вмістом жиру, крохмалю або цукру, відмовитися від тютюну. Для отримання всіх необхідних організму вітамінів і мікроелементів, необхідно дотримуватися раціон зі значним вмістом в ньому овочів, фруктів, цільнозернових і бобових продуктів.

      via GIPHY

      В "здорову" вагову категорію автори доповіді включають тих, чий індекс маси тіла (ІМТ, співвідношення зросту і ваги людини) вкладається в рамки від 18,5 до 25. При цьому, додають вони, значення ІМТ потрібно підтримувати як можна ближче до нижньої межі, оскільки з наближенням до позначки 25 ризик захворювання на рак збільшується.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я дослідження Медицина Онкозахворювання Профілактика захворювань Поради
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Письмо из Крыма: конфликт в Азовском море – на примере жилого дома
      сьогодні , 19:01 Письмо из Крыма: конфликт в Азовском море – на примере жилого дома
      Отставной подполковник 3426
      Чому Україна продовжує ремонтувати російські судна
      сьогодні , 19:00 Чому Україна продовжує ремонтувати російські судна
      Тетяна Мартинюк 640
      Зависит ли судьба Украини от судьбы России
      сьогодні , 17:30 Зависит ли судьба Украини от судьбы России
      Павло Казарін 671
      Воєнний стан в електоральних цілях: світова преса продовжує обговорювати Україну
      сьогодні , 17:12 Воєнний стан в електоральних цілях: світова преса продовжує обговорювати Україну
      454
      Всеукраинский День добрых дел: почему это хорошо
      сьогодні , 17:02 Всеукраинский День добрых дел: почему это хорошо
      Анастасія Зернова 122
      Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
       20 вересня , 19:30
      Топ-7 лікарів України, які вразили світ
       6 серпня , 14:22
      Ліки, на які скасували заборону в Україні: перелік
       21 вересня , 18:23
      Науковці створили потужне знеболювальне, яке може врятувати тисячі життів
       31 серпня , 19:35
      Українців навчатимуть надавати домедичну допомогу: деталі
       26 жовтня , 17:58
      Сурогатне материнство: бізнес чи необхідність?
       13 листопада , 12:02
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук