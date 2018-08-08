Як носити одяг у смужку: поради стиліста

Простота в поєднанні з ефектністю, елегантність та вміння створити правильний акцент. Це щонайменше три речі, за які дизайнери й модниці люблять смужку. Кому можна одягати смугасте вбрання, з чим його поєднувати та яким кольорам під час створення образу із цим принтом надавати перевагу? Про це LifeStyle 24 вирішив запитати стилістку Наталію Новіцьку.

Літо-2018 не оминуло увагою тренд "смужка". Цього сезону, як і декілька попередніх, він залишається одним із найпопулярніших. Та й не дивно, адже смугастим принтом на штанах та блузах захоплювалися протягом багатьох століть. Зокрема, у минулому для виходу у світ його обирали французька кутюр’є Коко Шанель, американська акторка Одрі Хепберн та секс-символ 1950-1960-их років Бриджіт Бардо. Сьогодні смужку носять герцогиня Кейт Мідлтон і одна з найуспішніших моделей Джіджі Хадід.

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Коко Шанель та Одрі Хепберн

"Говорячи про смугастий одяг, хочу закцентувати саме на слові "класика". Тільники, тобто блузи, на яких поєднуються темно-сині або чорно-білі смужки, ще наприкінці XVIII століття одягали моряки, а свої спідниці кольоровими смужками прикрашали танцівниці Південної Америки. Приблизно відтоді цей принт почав ставати модним. Впевнено казати про те, що цього року він матиме шалену популярність, а наступного втратить свої позиції, нерозумно. Наприклад, зараз активно носять тренч, який одягали офіцери британської армії під час Першої світової. Тепер завдяки цій речі легко створити той чи інший образ, вона повинна бути у вашій шафі. Те саме стосується смужки", – розповідає Наталія Новіцька.

Наталія Новіцька

Ідеальне поєднання

Для того, щоби створити вдалий образ зі смугастим вбранням, стилістка радить не одягати його занадто багато. Мовляв, достатньо одного елемента гардеробу, де має смужки, і можна виглядати стильно. Проте вона переконана: еклектизм принтів має право на існування, але тільки тоді, коли поєднання, приміром, смужки, клітинки, горошку чи квіткового візерунку, є вдалими. Тобто, і ви відчуваєте цілісність вашого луку, і перехожі своїм захопленим поглядом дають зрозуміти: все, що на вас сидить, підібране добре.

За порадою експерта, найкраще, коли смугастим є верх, однотонним – низ. Наприклад, можна одягнути чорні брюки з високою талією та кофтинку у смужку.

Обирайте смугастий верх та однотонний низ/ Фото: & Other Stories

"В такому прикиді ви можете і на роботу піти, і на вечірню прогулянку, одягнувши до неї підбори. Якщо смугаста сукня, то доповнювати її якимись аксесуарами в такому ж стилі, швидше за все, не варто. Яскравим акцентом в образі стане тільник, який можна комбінувати із темно-синіми джинсами та блейзером, спідницями-олівець і яскравими шортами. Ще однією виграшною смугастою деталлю є хустинка для волосся. Романтики додасть, зокрема, низько опущений хвіст, який ви нею перев’яжете. Наче просто, однак елегантно", – каже Наталія Новіцька.

Щодо підбору кольорів, то стилістка не радить фокусуватися на якомусь одному з них. "Бажано, щоби речі, на яких присутня смужка, були базового забарвлення: чорний, темно-синій, червоний і бежевий – це основа гардеробу. Якщо у вашій шафі присутні речі саме цих кольорів, міксувати образи, які ви створюватимете, буде значно простіше".

Горизонтальна, вертикальна чи коса

Ще однією перевагою смужки є те, що вона личить жінкам будь-якого віку. Проте не всі її види підходять певному типові фігури. Тому, обираючи вертикальний, горизонтальний чи косий принт, варто подумати, який із них приховав би недоліки вашого тіла.

Вертикальні смужки візуально роблять фігуру стрункішою/ Фото Mango

"Загальноприйнятим є правило про те, що вертикальні смуги візуально "витягують" ноги і та, хто їх носить, робиться вищою. Тим часом горизонтальну не варто обирати тим, хто має пишніші форми. Так само крупний принт ніби "збільшує" ту частину тіла, на яку його одягнули. Приміром, якщо в дівчини широкі плечі й вузькі бедра, їй доречно носити спідницю з горизонтальною смужкою, яка трансформує "перевернутий трикутник" у "пісковий годинник", – пояснює стилістка.

Косі смуги здатні надати вигинам тіла об’єму й вносять у ваш лук інтригу.

Смужка на подіумі

Цілком прогнозовано, що "вічний принт" на центрових подіумах світової моди був присутнім і цього року. Наталія Новіцька каже, що літо-2018 багате саме кольоровими рішеннями щодо смужки.

"Серед дизайнерів, які випустили колекції одягу, в межах яких презентували смугасте вбрання в різних кольорах, – Ralph Lauren, Tommy Hilfiger і Dolce & Gabanna. Зокрема, італійці поєднали смужку з квітковим візерунком та малюнками".

Показ Dolce & Gabanna

Показ Dolce & Gabanna

Показ Ralph Lauren

Зірки, які обирають смужку

Смужку на штанях, блузках та сукнях не ігнорують і ті, хто часто з’являється на публіці. Наприклад, британські герцогині Кейт Мідлтон та Меган Маркл.

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Кейт Мідлтон та Меган Маркл

Кейт Мідлтон

Допис, поширений Kate Middleton (@katemiddleton.closet) 23 Лип 2018 р. о 12:17 PDT

Допис, поширений Kate Middleton (@katemiddletonphotos) 10 Чер 2018 р. о 10:25 PDT

"Кейт Мідлтон любить стиль преппі, часто комбінує смугасту футболку зі синім блейзером і темно-синіми джинсами. Супермодель Джіджі Хадід зробила цьогоріч колаборацію з брендом Tommy Hilfiger. Ну і як не згадати "маму" моди на смугастий принт Коко Шанель, яка, надихнувшись півднем Франції, ввела в маси топ зі смугами. Це сталося у 1917-му, тобто, понад сотню років тому", – пояснює стилістка Наталія Новіцька.

Джіджі Хадід

За її словами, смужку можна розгледіти і у звіриному принті "зебра". Він буде одним із наймодніших цієї осені.

А як часто ви носите вбрання у смугастий принт? Із чим його поєднуєте та які кольори обираєте? Діліться в коментарях.