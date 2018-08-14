Як Ольга Сумська виглядала у 21 рік: архівне фото

Українська акторка Ольга Сумська засвітила архівне фото. Зірка показала, як вона виглядала у 21 рік.

Здається, час аж ніяк не впливає на Ольгу Сумську. Знаменита акторка виглядає розкішно у 51 рік, демонструючи природну красу та струнку фігуру, що активно висвітлює в мережі.

Читайте також: Донька Ольги Сумської похизувалась ідеальною фігурою: фото

Допис, поширений Ольга Сумская (@olgasumska) 7 Сер 2018 р. о 11:18 PDT

Ймовірно, днями на Ольгу Сумську нахлинула ностальгія за минулим, адже у блозі артистки з'явилось архівне фото зі старшою сестрою Наталією. Знаменитості позували перед камерою у віці 21 та 31 роки.

1987 рік... Сестри Сумські, – лаконічно написала Ольга Сумська.