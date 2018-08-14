11:06
14 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
31°C
31°C 16°C
  • середа
    32°C 21°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    31°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. По щучому велінню Путіна. Шойгу лякає їжака
Вєсті Кремля
20:51, 13 серпня
Вєсті.UA. Таємниця скандального Ляшка. Знищення Медведчука
Вєсті.UA
20:49, 13 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як Ольга Сумська виглядала у 21 рік: архівне фото

2223 Читать новость на русском
Ольга Сумська
Ольга Сумська / Фото із соцмереж

Українська акторка Ольга Сумська засвітила архівне фото. Зірка показала, як вона виглядала у 21 рік.

Здається, час аж ніяк не впливає на Ольгу Сумську. Знаменита акторка виглядає розкішно у 51 рік, демонструючи природну красу та струнку фігуру, що активно висвітлює в мережі. 

Читайте також: Донька Ольги Сумської похизувалась ідеальною фігурою: фото

 

Ймовірно, днями на Ольгу Сумську нахлинула ностальгія за минулим, адже у блозі артистки з'явилось архівне фото зі старшою сестрою Наталією. Знаменитості позували перед камерою у віці 21 та 31 роки. 

1987 рік... Сестри Сумські, – лаконічно написала Ольга Сумська. 

 

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як Манафорт притягував нездар до влади в Україні
сьогодні, 09:00 Як Манафорт притягував нездар до влади в Україні
Сергій Лещенко
От серости к яркости, или Какими должны быть новые школы в Украине
сьогодні, 08:28 От серости к яркости, или Какими должны быть новые школы в Украине
Блог Медіа
Головні новини 13 серпня: в Україну їде місія МВФ, продовження скандалу з фільмом про Стуса
сьогодні, 08:06 Головні новини 13 серпня: в Україну їде місія МВФ, продовження скандалу з фільмом про Стуса
Путина скинут: к чему могут привести американские санкции
сьогодні, 07:00 Путина скинут: к чему могут привести американские санкции
Іван Яковина
На що прицілився Медведчук, повертаючись в українську політику
13 серпня, 23:00 На що прицілився Медведчук, повертаючись в українську політику
Сергій Лещенко
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук