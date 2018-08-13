Як отримати ідеальний подарунок від чоловіка: простий лайфхак від Олі Цибульської

Українська співачка та телеведуча Оля Цибульська вирішила відкрити своїм прихильницям секрет, як можна отримати ідеальний подарунок від чоловіка. Лайфхак артистки простий та дуже дієвий.

Кожна жінка прагне, щоб її чоловік приділяв увагу та, звісно, дарував щось особливе. Однак часто закручені натяки аж ніяк не приносять бажаного результату. Щоб подарунок і справді був ідеальним – Оля Цибульська поділилась життєвим лайфхаком, перевіреним у шлюбі.

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"Жінки люблять вигадувати "персональні" свята: перший поцілунок, знайомство з батьками, покупка хом'ячка, перша сварка, секс після сварки... І, звісно, на кожне таке свято ми чекаємо "подаруночок". А далі відбувається наступне: "Кохана, що тобі подарувати?". "Ну не знаю.... Щось тепле і м'яке. Тут чоловічий мозок зависає, як iPhone 4, і в паніці підбирає задані параметри... Виходить светр. А потім ти вся така ображена ридаєш над пакетом, бо хотіла шубу. Дівчата, запам'ятайте раз і на завжди – чоловіки не розуміють натяків. Так влаштований мозок, от і все. Надішліть йому посилання з текстом: "Хочу це на день народження". Ви не уявляєте, яким він буде вам вдячний!" – поділилась Оля Цибульська.

Допис, поширений Оля Цибульська (@cybulskaya) 12 Сер 2018 р. о 10:12 PDT

За словами співачки, цей лайфхак випробуваний у її шлюбі. який зірка ретельно оберігає від громадськості та журналістів. Однак розповідати життєві історії та давати поради Оля Цибульська полюбляє, тому за її сторінкою стежать майже 400 тисяч користувачів мережі.