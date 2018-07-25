Як отримати щоденну дозу вітаміну D і не згоріти: відповідь дієтолога

Існує думка про те, що нібито для отримання денної дози вітаміну D, необхідно провести під сонцем з 10 ранку до 15 дня.

Це твердження спростовує дієтолог Світлана Фус на сторінці у Facebook.

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Вона зауважує, що під сонячним промінням потрібно перебувати не більше 10-15 хвилин у період з 10:00 до 15:00. Важливий й період – з квітня по жовтень, щоб в шкірі синтезувалося достатня кількість вітаміну D. У цей час індекс ультрафіолету становить 2-6.

Взимку людина не отримує вітамін D, індекс УФ дорівнює нулю. Це стосується й літніх ранків та вечорів. Тому в період з низьким показником УФ вітамін D не синтезується, скільки б часу людина не проводила на сонці.

Дієтолог назвала проміжок часу для поповнення оптимальної дози вітаміну D – це 3-6 хвилин.

До слова, відомий педіатр Євген Комаровський спростував популярні міфи про захист від сонця.

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