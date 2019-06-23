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      Як отримати звання кращого пожежника: фото та відео

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      У Львові стартував турнір на звання найкращого пожежника. Понад півтори сотні учасників з усіх областей України на площі поблизу оперного театру вправлялися у повному екіпіруванні рятувальників. Та демонстрували витривалість на межі фізичних можливостей, яка згодом стане в нагоді під час реальної служби.

      На кожному рятувальнику майже тридцять додаткових кілограмів спорядження – кисневий балон та повне захисне екіпірування. Проте це ще не все, адже потрібно піднятися на четвертий поверх та вибити молотом перешкоду.

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      "Після цього учасники бігли слалом, тобто оббігали фішки, брали пожежний рукав, наповнений водою під тиском, і зобов'язані були збити мішень. Проте остання вправа була найважча – вони повинні перемістити манекен вагою 80 кілограмів на відстань 30 метрів", – пояснив заступник головного судді змагань Микола Гуменюк.

      Турнір за звання кращого пожежника у Львові
      Одна із вправ турніру

      Змагалося 29 команд за програмою світової системи Firefighter Combat Challenge. Весь комплекс завдань на час. Тут є індивідуальні, командні та змішані дисципліни. 

      Даний тип змагань проводиться по американській системі, яка набула великої популярності в Європі. І дійшла вже до нас до України. В Україні проводяться такі змагання лише третій рік. І Львів є третім містом, яке приймає такі змагання у форматі учасників,
      – розповів речник Головного управління ДСНС Львівщини Віталій Туровцев.

      Аби пройти всю лінію перешкод потрібно бути в ідеальній фізичній формі, кажуть рятувальники. Світовий рекорд подолання – одна хвилина 17 секунд, тому українським хлопцям є до чого прагнути. М'язи в максимальній напрузі, емоції зашкалюють, а сила волі веде вперед.

      Береш потерпілого одразу на видиху, а тоді пішов і чуєш що тобі кричать ще десять метрів, п'ять. Ти розумієш, що ти хочеш швидше, але ноги не дають і ти падаєш на ті матраци, – додав учасник змагань, рятувальник Святослав Зведенюк.

      Дивіться більше фото з турніру:

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      Теги: Новини України Новини Львова ДСНС
      Джерело: 24 канал
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