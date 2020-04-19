13:00
19 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як пасти котів в карантинні будні

      -
      Цінуйте відмінності та неповторний стиль кожної породи / Unsplash

      Коли багато компаній перейшли до дистанційного управління та онлайн нарад, важливо підтримувати та відчувати кліматичні зміни всередині компанії. Особливо якщо ви продак-менеджер в IT-компанії.

      Книжка "Як пасти котів" створена для того, щоб допомогти вам зрозуміти, як краще керувати людьми, подібними до вас. Сьогодні разом з 24 каналом ми підготували уривок з книжки Дж. Генка Рейнвотера.

      Цікаво: Що руйнує плани на майбутнє?

      Як успішно керувати схибленими, дивакуватими, дивними та звичайними підлеглими

      Знаєте, мені б не хотілося зводити нанівець задоволення від управління програмістами, навіть якщо ця справа часто описується як "пасіння котів", що, без сумніву, є натяком на незалежний характер цих творчих особистостей, які вирішили присвятити себе написанню коду.

      Найцікавішим є те, що ці працівники, які часом завдають клопоту, зазвичай неспокійні і завжди потрібні, можуть виявитися вибуховою сумішшю. Ближче знайомство з ними піде на користь вашому стилю управління.

      Якщо ви справді в захваті від програмування, то розумієте, що означає бути спорідненим до свого коду – він може навіть здаватися вашою другою сутністю. Як пише Елен Улман в своїй книжці "Наближаючись до машини":

      "Один знайомий мені керівник проєкту якось сказав, що керувати програмістами – це все одно, що намагатися пасти котів… Я маю на увазі, що вам не потрібні слухняні собаки. Вам потрібна вся та дивакувата схибленість, яка й формує гарного програміста. З іншого боку, вам треба якось змусити їх рухатися в одному напрямку".

      Цей "один напрямок" є метою управління програмістами, але оскільки кожен програміст відрізняється від іншого, вам доведеться застосовувати унікальний підхід для кожного зі своїх підлеглих. Не можна керувати програмістами, якщо ви їх не розумієте. Нижче я окреслюю різні "типи" програмістів та риси, що їм притаманні. Можливо, ви впізнаєте деяких ваших працівників серед цих типів, які я називаю "породами", оскільки, врешті­решт, це книжка про котів.

      На що схожий типовий програміст? Чи можна представити програмістів через стереотипи суто з метою їх розуміння? Можливо. Як і в безлічі тестів особистості в галузі психології, корисно подивитися на риси програмістів ізольовано і визнати, що багато із цих характеристик можуть співіснувати в одній людині, навіть якщо вони здаються суперечливими. Я згрупував породи в три категорії: поширені, рідкісні та дворові. Поширені містять найбільш розповсюджені типи, що можна знайти серед робочої сили. Рідкісні породи іноді трапляються, але не так часто, як поширені. Дворові, як витікає з назви, не дуже бажані, але вони дійсно існують у робочому середовищі, і тому їх потрібно вміти розрізняти. Дворові можуть чудово працювати, якщо ви допоможете їм надбати навички подолання слабких сторін, які вони привносять у процес кодування.

      Як уже згадувалося раніше, будь ­яка людина може втілювати характеристики, притаманні декільком породам, – це робить роботу з нею складним завданням, але воно варте зусиль. Програмісти – це дивовижно складний народ. Цінуйте відмінності та неповторний стиль кожної породи. Ви, мабуть, упізнаєте багато цих рис, коли наступного разу подивитесь у дзеркало.

      Автор: Тимур Курганов
      Теги: Новини політики Карантин в Україні 2020 Робота Публікації Книги
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 12:06 Богослужіння на Великдень: натовп вірян Московського патріархату проігнорував карантин – фото
      Новини України 27572
      сьогодні , 11:49 Що робити після повернення додому з вулиці: покрокова інструкція
      Медицина 22771
      сьогодні , 07:01 Привітання з Великоднем у прозі та віршах: найкращі побажання
      Традиції 81914
      сьогодні , 09:15 Головні новини 18 квітня: коронавірус в Онуфрія, пожежі на Житомирщині та дим в Києві
      Новини України 11185
      сьогодні , 12:01 Пожежа на Житомирщині перекинулась на села: інформація станом на 19 квітня
      Новини України 4831
      сьогодні , 08:02 Zoom – зручний додаток для відеоконференцій: як працює і де завантажити програму
      Ґаджети 55118
      сьогодні , 06:01 Новини про коронавірус 18 квітня: антирекорд смертності у США, 978 лікарів захворіли на COVID-19
      Новини України 25242
      сьогодні , 11:17 Богослужіння на Великдень 2020: відео
      Новини України 37188
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      18 квітня , 00:30 Збиття безпілотника РФ: на Донбасі знову виявили докази присутності країни-агресора
      Михайло Макарук
      18 квітня , 00:18 Новини про коронавірус 17 квітня: скандал зі смертністю в Китаї, Україна ще не досягла піку
      Соломія Ніколайчук