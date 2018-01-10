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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Як перестати запізнюватися зранку: 4 корисні звички

22:03, 10 січня 799 Читать новость на русском
Ранок
Ранок / Фото з відкритих джерел

Якщо вас постійно дратує ваше запізнення на роботу і ви з цим нічого не можете вдіяти, то варто звернути увагу лише на 4 правила, які ви обов’язково повинні перетворити у щоденні звички.

Про це пишуть в Cosmopolitan.

1. Заведіть таймер

Спробуйте засікти на таймері, скільки часу ви приймаєте душ, снідаєте, фарбуєтесь і читаєте ранкові новини. Якщо отримані цифри здаються вам занадто великими, кожен день намагайтеся скоротити кожну з цих справ на 2-3 хвилини. А швидше зібратись на роботу і отримати хороший настрій зранку вам допоможе ваша улюблена музика.

Читайте також: Що треба зробити зранку, щоб день був продуктивним: поради

2. Готуйте одяг з вечора

Ввечері спробуйте уявити ситуацію, що вам через 10 хвилин вже вибігати на роботу і вам терміново потрібно одягнутись. Тоді ваші довгі сумніви у виборі одягу відразу пропадуть і ви не втратите свого дорогоцінного часу зранку.

Ввечері прикиньте в думках декілька варіантів завтрашнього образу, а ще краще перевірте, чи не потрібно якусь річ попрасувати чи швиденько попрати.

3. Відведіть місце для речей, які точно потрібно брати вранці

Будь-які дрібні речі, які вам щоранку потрібно збирати у сумку, краще кладіть в одному місці. Це може бути полиця у шафі, столик чи крісло, але єдине місце, в якому лежатиме все необхідне.

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Це дуже зручно, якщо ви ще й перекладаєте речі з сумки в сумку вранці.

4. Привчіть себе до порядку

Насправді, порядок – це саме те, що допомагає кожного ранку ефективно і швидко збиратися, не витрачаючи час на пошук сумки на полиці з взуттям. Розкладіть речі як вам зручно, запам’ятайте, де вони лежать і завжди кладіть їх на своє місце.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Психологія
Джерело: 24 Канал
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