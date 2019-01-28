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      Як перевірити якість вакцини: відповідь імунолога

      2 Читать новость на русском
      Як перевірити якість вакцини
      Як перевірити якість вакцини / 939beat.iheart.com

      Вакцинація є найбільш надійним методом профілактики та захисту від хвороб. Після її введення організм виробляє імунітет проти інфекції, реагуючи на вакцину.

      Доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб дитячої імунології НМАПО імені П.Л.Шупика Федір Лапій в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 радить просити і лікарів реєстраційні документи на вакцини.

      Читайте також: Що необхідно знати про вакцинацію: ексклюзивне інтерв'ю з імунологом

      Щоб впевнитися у тому, що вакцина є зареєстрованою, чи правильно її зберігали, чи не є вона контрабандною, потрібно перейти на сайт Державного реєстру лікарських засобів. Там міститься інформація про всі зареєстровані в Україні вакцини з відповідними інструкціями та реєстраційними посвідченнями. 

       
      Імунолог Федір Лапій
      “Якщо виникає підозра про якість чи справжність вакцин, то ви можете звернутись до виробника. В Україні є представництво для того, щоб отримувати інформацію про лікарські засоби, які є у продажу, та підозри про їх оригінальність.

      Якщо говорити про державні, комунальні медичні заклади, то вакцина постачається через міжнародні закупівельні агентства через державне підприємство "Укрвакцина" з відповідними документами”/

      У 2018 році була відповідна реакція правоохоронних органів. Вакцина без офіційних документів, з’явилася в українських аптеках. У цьому випадку треба звертатись у офіційне представництво компанії виробника.

      Зверніть увагу, що написи на вакцинах повинні бути українською мовою
      Зверніть увагу, що написи на вакцинах повинні бути українською мовою

      Самі ж компанії вакцин також проводять моніторинги. Відповідно до чинного законодавства ліки у приватних медичних закладах, аптеках повинні бути в упаковці українською мовою. Якщо ж ви бачите, що на упаковці лише іноземна мова, то варто засумніватися у легальності ввезення та розповсюдження вакцини.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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