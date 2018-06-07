Як пережити розставання з коханою людиною: топ-3 поради

Американські вчені з університету Міссурі в Сент Луїс провели експеримент в науковий журнал Journal of Experimental Psychology: General і запропонували найкращі стратегії поведінки, які можуть полегшити біль при розставанні.

Серед симптомів "розбитого серця" – депресія, апатія, відчуття тривоги, виснаження і безсоння у важкій формі, повідомляє The Independent.

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В експерименті взяли участь 24 людини віком від 20 до 37 років, які переживали розрив після тривалих відносин.

Тоді вчені запропонували 3 стратегії, які можуть полегшити біль при розставанні:

Негативне ставлення до екс-партнера

Респондентам порекомендували думати про колишнього коханого лише негативно.

Переоцінка любовних почуттів

А також прийняття того факту, що людина може любити колишнього партнера навіть після розриву. Тобто вчені запропонували змиритися з фактом розставання.

Позитивне мислення

Учасникам запропонували думати тільки про позитивні речі, які пов'язані з екс-коханим і відволікатися від негативних думок.

На наступному етапі експерименту вчені показували учасникам фотографії їхніх колишніх і фіксували інтенсивність їх емоцій за допомогою електроенцефалограми і аналізували дані з опитування про відчуття респондентів.

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У результаті дослідження показали, що всі три запропоновані стратегії "працюють". Зокрема, перша стратегія зменшила почуття любові, друга знизила симптоми "розбитого серця", а третя навіть підвищувала рівень щастя респондентів.

Крім того, на думку доцента психології Сандра Лангелаг, заявила, що стратегія "відволікання" є найбільш ефективною.